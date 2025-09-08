Ancelotti arma Brasil com Samuel Lino e mais sete mudanças 

Jogador do Flamengo deve estrear com a amarelinha diante da Bolívia, nesta terça, ao lado de Luiz Henrique e Richarlison no ataque; Wesley sente incômodo muscular e vira dúvida.

A seleção brasileira vai encerrar a sua participação nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2026 repleta de mudanças. O técnico Carlo Ancelotti preparou oito trocas na escalação para enfrentar a Bolívia, nesta terça-feira, em relação ao jogo contra o Chile, na última quinta.

A principal novidade é Samuel Lino, atacante do Flamengo, que treinou nesta segunda entre os titulares e deve fazer a sua estreia pela Seleção.

Um dos jogadores mantidos na equipe foi o lateral-direito Wesley. Porém, ele sentiu um desconforto muscular na segunda parte do treino e também pode ser sacado. Vitinho foi testado no lugar dele.

O goleiro Alisson e o meio-campista Bruno Guimarães foram os outros atletas que iniciaram a partida contra o Chile e que devem começar o duelo na Bolívia.

A escalação treinada e que deve iniciar o duelo contra a Bolívia é: Alisson, Vitinho (Wesley), Fabrício Bruno, Alex e Caio Henrique; Andrey Santos, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Samuel Lino e Richarlison.

“A ideia que tenho é mudar um pouco, não só os jogadores. Agora estamos treinando, analisando o cansaço dos jogadores, depois temos que considerar que tem um componente que analisar (a altitude), isso pode mudar a estratégia do jogo. Estou buscando informações com quem já jogou lá. Eu não tenho muita experiência nisso (altitude), só uma vez, em 1986 joguei o Mundial. O Brasil jogou lá muitas vezes, muitas pessoas que trabalham aqui tem experiência, os fisios, os jogadores, não é nada novo para a seleção, pode ser para mim. Tenho que confiar nas pessoas que têm mais informações que eu. A ideia que tenho é de mudar a estratégia e também alguns jogadores”, disse o italiano.

“Também (quero) conhecer jogadores que podem atuar com os outros. Ter em conta o componente importante que é a altitude para colocar no campo jogadores com mais frescor. Também como estratégia. Temos que jogar diferente do jogo contra o Chile. Foi um jogo com muita intensidade, com muita pressão. Isso na altitude não se pode fazer”, completou Ancelotti.

A partida desta terça-feira acontece às 20h30 (de Brasília) e terá transmissão da Globo, sportv e ge tv. A Seleção já está classificada para a Copa do Mundo, ocupa o segundo lugar das Eliminatórias e não tem mais chance de assumir a liderança da competição. Já a Bolívia está em oitava e busca uma vaga na repescagem.

*Com informações do ge