CAV bate o Mirassol fora de casa e segue 100% na Copa Paulista 

Bady fez um golaço por cobertura; Vinícius Bala, aproveitando erro na saída de bola adversária, marcou o segundo para o Votuporanguense. Pantera Alvinegro volta a campo no dia 6 de julho, às 18h, contra o Vocem, na Arena Plínio Marin.

O Clube Atlético Votuporanguense venceu o Mirassol por 2 a 1, diante de 263 pagantes, na noite desta quarta-feira (26.jun), no Estádio José Maria de Campos Maia [Maião], em Mirassol/SP, pela segunda rodada da Copa Paulista.

Após um início com o Mirassol ensaiando uma pressão, o CAV tomou as rédeas da partida e abriu 2 a 0 ainda no primeiro tempo, com gols de Bady, batendo de quase do meio de campo e encobrindo o goleiro Sidnei, e Vinícius Bala, aproveitando erro na saída de bola adversária.

Diante do amplo domínio, o Votuporanguense desacelerou e o jogo se tornou mais burocrático. Os donos da casa reagiram na etapa complementar e descontaram com Miguel, aos 38 minutos, completando cruzamento na área e furando a meta defendida por João Paulo, mas ficou nisso.

Com a vitória, o Pantera Alvinegro vai a seis pontos e se mantém na liderança do Grupo 1, com 100% de aproveitamento. Já o Mirassol, que disputa a Série B do Brasileiro e, por isso, joga a Copa Paulista com garotos das categorias de base, fez sua estreia na competição e fica zerado, na lanterna.

Próximo compromisso

O Votuporanguense folga na próxima rodada e volta a jogar no sábado (6.jul), às 18h, contra o Vocem, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga.