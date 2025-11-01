Homem desaparece durante pescaria submersa em Rubinéia 

Mergulhadores e bombeiros em motos aquáticas realizam buscas no Rio Paraná.

Equipes do Corpo de Bombeiros estão mobilizadas para localizar um morador de Rubinéia que desapareceu na quarta-feira (29.out), enquanto praticava pesca submersa no Rio Paraná.

“Diante da ausência de notícias, familiares registraram boletim de ocorrência e acionaram o Corpo de Bombeiros para início das buscas. No local, foram encontrados pertences pessoais e equipamentos utilizados na atividade de pesca, e as equipes seguem realizando buscas com o apoio de moto aquática e mergulhadores de Segurança Pública”, informou o tenente coronel Orival Santa Júnior, comandante do Corpo de Bombeiros.

Este é o sexto caso de afogamento registrado na última semana na área de atuação do 13° Grupamento de Bombeiros, o que reforça o alerta à população sobre a importância de redobrar os cuidados em rios, represas e áreas de banho, especialmente durante atividades de lazer aquático.

“Evite nadar sozinho ou em locais afastados; a presença de outra pessoa pode ser decisiva em uma emergência”, orienta o oficial.

*Com informações do Diário da Região/Joseane Teixeira

