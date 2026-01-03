Homem de 62 anos é espancando durante assalto em chácara em Rio Preto

Da Redação

Um homem de 62 anos foi vítima de um assalto em uma chácara na Estância São Roque, próximo a Talhado, em São José do Rio Preto. O crime ocorreu na noite de terça-feira (30) e foi registrado por câmeras de segurança.

As imagens mostram dois homens encapuzados e armados invadindo o local e atacando a vítima de surpresa. O motorista foi agredido e teve a carteira roubada, com cerca de R$ 2 mil, além de cartões e documentos.

A dupla fugiu após um vizinho ouvir os gritos e se aproximar do local. A vítima e uma amiga, que o acompanhava, ficaram em estado de choque.