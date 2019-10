Memória – CASA GALERA

(Pesquisas Ravel Gimenes Via Página Votuporanga Antiga no Facebook).

–

Essa imagem é datada da segunda metade da década de 40. O local em questão é a Rua Amazonas esquina com a Rua Paraíba. Ao lado esquerdo podemos ver uma área cercada por um muro de tijolos, ali seria construído o Posto Poiani e que hoje está o Posto Só Nata. Uma questão que merece o devido destaque é a falta do asfalto. Recentemente esse local passou por uma adequação e tivemos uma pequena amostra de como a poeira o pó e a lava tomavam conta naquela época. A poeira era tanta que existem relatos dos comerciantes mais antigos terem que limpar as lojas mais de duas vezes ao dia, além da Prefeitura passar caminhões pipas com água para amenizar o pó existente.