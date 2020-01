Memorial de Sebastianópolis do Sul

HISTÓRICO –

A ORIGEM –

Em 1905, quando o senhor Januário Alves Ferreira doou 170 alqueires de terra para a Diocese de São José do Rio Preto, o povoado ficou conhecido por RIBEIRÃO, por estar situado à aproximadamente 500 metros do Córrego do Ribeirão, tendo sua forma assemelhada a uma península por estar cercada por Córregos por três lados. O fundador do município, senhor Januário Alves Ferreira, nasceu aos 18 de setembro de 1866, filho de José Alves Ferreira e Imbilina de Souza, foi casado com Maria Jacinta de Jesus, com quem teve 14 filhos. O senhor Januário faleceu no dia 13 de abril de 1948 na cidade de Monte Aprazível. Seu Januário deixou aproximadamente 2.000 alqueires de terras no município, tendo a lavoura de cereais e criação de gado como atividades principais. Hoje a Praça da Matriz leva seu nome em agradecimento aos relevantes serviços prestados.

FUNDAÇÃO DO POVOADO

A cidade originou-se com a construção de uma capela coberta de palha no centro da gleba de terra doada. Depois tivemos a construção de uma Igreja, já em alvenaria, e um Coreto, que servia para realização de eventos e festividades, entre eles o mais destacado eram as quermesses em louvor a São Sebastião. O local servia ainda de ponto de encontro, para que os jovens pudessem ouvir musicas, por ser o único local na cidade que contava com serviço de alto-falante, um feito excepcional para a época.

CRIAÇÃO DO DISTRITO

O Distrito de Sebastianópolis, foi criado com sede no povoado de Sebastianópolis e com território desmembrado do distrito de Itaiúba, através da Lei Estadual nº 2456, de 30 de julho de1953. Através da Lei Estadual nº 2456, em 31 de dezembro de 1953,foi criado o Distrito de Paz de Sebastianópolis do Sul. Em 1956, o vilarejo foi elevado à categoria de Distrito, pertencente ao município de Monte Aprazível, permanecendo assim, até o dia 28 de fevereiro de 1964, quando foi Municipalizado tornando-se autônomo.

CRIAÇÃO E EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO

Em 28 de fevereiro de 1964, através do Decreto Lei Estadual nº 8092, o Distrito de Sebastianópolis do Sul é elevado a categoria de Município, desmembrado do município de Monte Aprazível. Sua instalação verificou se no dia 21 de março de 1965.

ORIGEM DO NOME

Sebastianópolis do Sul teve origem de seu nome em São Sebastião (Padroeiro da Cidade), sendo POLIS “Cidade” e do “Sul”, para diferenciar de outra Sebastianópolis existente no Estado do Rio Grande do Norte.

O INÍCIO DA URBANIZAÇÃO

Durante o processo de urbanização, Sebastianópolis contava com um crescimento muito tímido, pois pouco oferecia para que as pessoas deixassem a zona rural e viessem para a cidade, onde o comércio era pequeno, e com poucos comerciantes, totalmente desprovida de habitações. Os primeiros moradores foram construindo suas casas em volta da capela, formando assim o centro da cidade, onde permanece até hoje. A partir dos anos de1980, já podemos observar o quanto a cidade se desenvolveu, com grande migração do pessoal do campo para a zona urbana, provocando a grande transformação ocorrida em Sebastianópolis do Sul.

FRONTEIRAS MUNICIPAIS

Com o município de Votuporanga, começa no Rio São José dos Dourados, foz do córrego do Encachoeirado, sobe por este rio até a foz do córrego da Prata. Com o município de Cosmorama, começa no Rio São José dos Dourados, Foz do Córrego da Prata, sobe por aquele até a foz do córrego do Carrilho. Com o município de Tanabi, começa na foz do Córrego do Carrilho, seguindo pelo Rio São José dos Dourados até a foz do córrego da Fortaleza. Com o município de Monte Aprazível, começa na foz do Córrego da Fortaleza, seguindo pelo Rio São José dos Dourados, pelo qual sobe até a foz do córrego do retiro, sobe por este córrego até sua cabeceira no espigão mestre São José dos Dourados-Tiete, segue pelo espigão-mestre até a cabeceira setentrional do córrego do Pauã ou Virgilato. Com o município de Nhandeara, começa no espigão-mestre cabeceira setentrional do córrego do Pauã ou Virgilato, segue pelo espigão-mestre até cruzar com o divisor Ribeirão-Bonsucesso à esquerda, e com os córregos do Ribeirão, do Varjão, do Mendes e do Encachoeirado à direita, segue por este divisor até a cabeceira sudo-ocidental do córrego do encachoeirado pelo qual desce até sua foz no Rio São José dos Dourados, onde tiveram inicio estas divisas.

BAIRROS RURAIS:

BAIRRO DO RETIRO – Pequeno povoado situado a aproximadamente 05 km da sede do município, conta com a existência da antiga escola da Igreja e de um salão social construído na Administração. Do Sr. Jessé Henrique de Carvalho, que leva o nome de João José de Mello, cuja família é tradicional daquele bairro. O lazer está centralizado nos jogos de futebol que acontecem todos os domingos, onde as famílias se reúnem para descontração. O Bairro do Retiro tem fundamental importância para a História de Sebastianópolis do Sul, muitas pessoas importantes por ali passaram e deixaram suas marcas, mas uma composição está arraigada nas famílias RICARDO DE MELO, TOFOLI E FULIOTO que pelo pioneirismo, através de seus antepassados e seus descendentes mantém a tradição e a história daquele bairro, exemplo de um povo unido e hospitaleiro, possuidores de grande amizade em toda a região.

BAIRRO DO BEIRARIO – Formado pela existência de grandes famílias que, em tempos remotos ali chegaram para trabalharem a terra, várias famílias por ali passaram, mas também pelo pioneirismo merecem destaques OS PIRES e OS MINGUTAS (Borges) no Bairro também existiam a escola rural e a equipe de futebol, que por muitos anos tinha o campo na propriedade do Sr. Acácio, (um grande amante do esporte, sobretudo do futebol) passando posteriormente para a propriedade do Sr. Domingos Minguta, onde permanece até hoje, embora esteja inativo. Em períodos muito difíceis o bairro sempre contou com a colaboração dos Srs. João Neca e Belir Borges, vereadores da época, e mais tarde com o apoio do Rubinho Luchetti que juntamente com o Pedrinho e com os prefeitos Jessé e depois Nenzinho, levavam aquele bairro à frente.

BAIRRO DO VARJÃO – A exemplo do Beira-Rio também foi formado por agricultores, que no intuito de trabalharem a terra para este bairro migraram, sendo formado pelas famílias MARTINS, TRINDADE, CHIQUINELI E CAVALARI, com grande influência ainda as famílias MATOVANI E FERNANDES ARANHA, com vamos ver mais adiante os jogos de futebol sempre foram um marco naquele bairro, onde colaboraram para a cessão do local para o campo de futebol o Sr. GERALDO ARANHA, o LILA e o SR. ANTENOR TRINDADE, Tenorão, onde o campo permanece até hoje, sendo este adorador do futebol, tendo sido no passado um grande jogador, hoje, juntamente com sua família proporciona momentos de lazer e descontração ao pessoal daquele bairro e região, tendo em sua esposa dona ANA e seu filho CARLOS grande colaboradores e incentivadores para que isto aconteça.

BAIRRO VILA SENA – Bairro composto por diversas residenciais que se aglomeram ao redor da capela, dos bairros rurais é o que mais tem características de urbanização, o poder público construiu algumas casas para cessão as pessoas ali residentes, todas providas de água encanada e esgoto sanitário e energia elétrica. Conta com uma Igreja e um salão onde ocorrem as quermesses de Santo Antonio, padroeiro do local, comenta-se que em tempos passados a vila sena contava com um desenvolvimento maior que Sebastianópolis do Sul, com comércio mais intenso, sendo seu fundador conhecido como DAMACENO, do qual originou o nome, dos moradores mais antigo teve informações sobre o senhor João Dino(in memoriam) pai de Máximo Serra (também in memoriam) que por ali passaram e colaboraram para a formação do bairro, como o Sr. Ovídio Moser que por ali residiu por vários anos. Perfazendo um bairro de gente humilde, hospitaleiros, possuidores de grande amizade pela região, várias outras famílias merecem nossa lembrança, como o senhor Antônio Rodrigues, mas não citaremos mais nome para não corrermos o risco de esquecimento.

REGISTROS DO HISTORIADOR – LINHA DO TEMPO

EMEF – Escola Municipal de Ensino fundamental “CLAUDENEI PERPETUO DE MELLO”. “Claudenei Perpétuo de Mello, nasceu no dia 22 de dezembro de 1965, na cidade de Sebastianópolis do Sul, filho de Pedro Ricardo de Mello Sobrinho e Nair Nicolau de Melo, foi casado com a Sr.ª. Maria Lucia Menoni de Mello com quem teve os filhos Jorge Rafael Menoni de Mello e Pedro Henrique Menoni de Mello, foi funcionário da prefeitura municipal onde exerceu a função de CONTADOR, vindo a óbito no dia 19 de janeiro de 2001. Por tratar-se de uma pessoa de reconhecido carisma, foi dado seu nome na escola municipal em sua homenagem”.

E.E. GENTILA GUIZZI PINATTI – Escola Estadual Gentila Guizzi Pinatti. A senhora Gentila Guizzi Pinatti nasceu em Taquaritinga, aos 17 de julho de 1914. Era filha de Regina Arioli e João Guizzi, foi casada com Luiz Pinatti, nascido em Limeira, São Paulo. Teve os seguintes filhos: Dirce Pinatti, Carlos Pinatti, Henrique Pinatti, Odete Pinatti, Maria Helena Pinatti e Antônio Celso Pinatti. Dona Gentila foi moradora por muitos anos, em Sebastianópolis do Sul, de onde mudou para Monte Aprazível, e veio a falecer em 30 de novembro de 1965. A Escola Estadual tem como patrono o seu nome, conforme Lei nº 10.199, publicada no Diário Oficial de 03 de setembro de 1968.

SALA DAS SESSÕES (CÂMARA MUNICIPAL) BELIR DOMINGOS BORGES

Nasceu aos 09/06/1944, em Sebastianópolis do Sul. Faleceu aos 1º de março de 1988, em Sebastianópolis do Sul, filho de José Domingos Borges e Maria Barbosa Borges, casou-se com Mafalda Fávero Borges, teve os filhos: José Luiz Borges e Edivaldo Domingos Borges, filho de família tradicional do município, foi vereador por duas legislaturas, sendo na primeira o segundo colocado geral e primeiro colocado na coligação, já na segunda ficou em primeiro colocado geral, tendo sido Presidente da Câmara por duas ocasiões, sua esposa Mafalda Fávero Borges foi vereadora por duas legislaturas e seu filho Edivaldo Domingos Borges vereador na 9ª legislatura.

GALERIA DE PREFEITOS

FREDERICO RAIA 1965 à 1969

JOSÉ ABREU DO VALLE 1969 à 1973

FREDERICO RAIA 1973 à 1977

JESSÉ HENRIQUE DE CARVALHO 1977 à 1983

FLORINDO STECA RAIA 1983 à 1988

JESSÉ HENRIQUE DE CARVALHO 1989 à 1992

WALDOMIRO MENEGUINI 01/01/1993 à 31/12/1996

JOSÉ HENRIQUE DE CARVALHO 01/01/1997 à 31/12/2000

WALDOMIRO MENEGUINI 01/01/2001 à 31/12/2004

JOSÉ ANTÔNIO ABREU DO VALLE 01/01/2005 à 31/12/2008

JOSÉ ANTÔNIO ABREU DO VALLE 01/01/2009 à 31/12/2012

WALDOMIRO MENEGUINI 01/01/2013 à 31/12/2016

OTAMIR AMÉRICO MARQUES 01/01/2017 à 31/12/2020

OBS.: O Sr. FREDERICO RAIA, foi o primeiro Prefeito de Sebastianópolis do Sul.