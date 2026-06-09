Hevea Day debate os novos caminhos da borracha natural no Noroeste Paulista

Segunda edição do evento em Votuporanga reunirá produtores e especialistas em torno de temas como mercado, certificação, rastreabilidade, sustentabilidade e inovação genética.

@caroline_leidiane

Após mobilizar mais de 150 produtores rurais de 41 municípios na primeira edição, realizada em novembro de 2025, o Hevea Day volta a Votuporanga. A iniciativa propõe um novo ciclo de atualização técnica e troca de conhecimento sobre os desafios da cadeia produtiva de seringueira.

A segunda edição, intitulada Hevea Day IAC – Novos rumos da heveicultura, será realizada no próximo dia 11 de junho, a partir das 8h, na unidade do Instituto Agronômico (IAC), em Votuporanga.

Promovido pelo Sebrae-SP, IAC, por meio da Divisão de Seringueira e Sistemas Agroflorestais (DSSAF), Faesp/Senar e Sindicato Rural de Votuporanga, o encontro é voltado a produtores rurais interessados em inovação, produtividade e dinâmicas de mercado na heveicultura.

A programação abordará temas considerados estratégicos para o setor, como as tendências do mercado da borracha natural e a certificação do seringal como diferencial competitivo na comercialização da produção. O debate ganha relevância em um cenário em que critérios de rastreabilidade e sustentabilidade passam a influenciar negociações e oportunidades de mercado.

Outro destaque será a apresentação dos avanços no melhoramento genético da seringueira desenvolvidos pelo Instituto Agronômico. Pesquisadores também irão apresentar os clones IAC, tecnologias voltadas ao aumento da produtividade e à adaptação das lavouras às diferentes condições de cultivo.

A proposta do Hevea Day é aproximar pesquisa e campo, transformando conhecimento técnico em ferramenta de gestão para os produtores. Durante a primeira edição, a analista de negócios do Sebrae-SP, Roberta Zuculoto, destacou esse propósito.

“A nossa ideia é levar informação de qualidade, fortalecer o setor e contribuir para o aumento da produtividade. O evento foi pensado com muito carinho, gratuito e aberto a produtores de toda a região”, disse.

Durante a primeira edição do Hevea Day, o pesquisador do IAC, Erivaldo José Scaloppi Junior, ressaltou o papel da ciência na evolução da heveicultura paulista.

“O IAC estuda a seringueira desde a década de 1940, e aqui em Votuporanga, desde os anos 1980, trabalhamos com o melhoramento genético da espécie. Hoje, apresentamos clones mais vigorosos e produtivos, que oferecem maior rentabilidade ao produtor e reforçam a sustentabilidade da cadeia”, explicou.

Na avaliação dos organizadores, o evento consolida Votuporanga como um dos principais polos de pesquisa e difusão tecnológica voltados à heveicultura paulista. O Estado de São Paulo responde por mais de 60% da produção nacional de borracha natural, isso aponta para a relevância de iniciativas voltadas à qualificação técnica e à competitividade da atividade.

O Hevea Day é gratuito e destinado a produtores rurais maiores de 18 anos que possuam CNPJ Rural, Inscrição Estadual, Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) ou Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF). As vagas são limitadas e as inscrições são obrigatórias.

Hevea Day IAC – Novos rumos da heveicultura