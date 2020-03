Henrique, da dupla sertaneja Netto e Henrique, morre aos 22 anos

Morreu neste domingo, dia 1º, o cantor sertanejo Henrique (Wesley Pereira da Silva), da dupla Netto & Henrique, aos 22 anos.

Ele estava internado no Hospital de Base de São José do Rio Preto desde o dia 8 de fevereiro quando submeteu a uma cirurgia devido ao traumatismo craniano sofrido em um acidente registrado em Santa Fé do Sul.

Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória no sábado, dia 29, prejudicando ainda mais o estado de saúde, já que os médicos somente conseguiram realizar a ressuscitação com sucesso após 14 minutos, o que deixaria sequelas. Além disso, uma infecção generalizada agravou ainda mais o quadro, gerando a paralisação de alguns órgãos.

Henrique chegou a apresentar melhoras durante a semana passada, se comunicando com gestos ao balançar a cabeça e as mãos. A notícia encheu famílias, amigos e fãs de esperança, mas o fato de sábado complicou o estado de saúde do cantor.

O ACIDENTE

Henrique (Wesley Pereira da Silva) 22 anos, natural de Santa Salete acabou colidindo com seu Ford/Fiesta na traseira de uma caminhonete que estava parada em um semáforo na Avenida Navarro de Andrade, principal via da cidade, por volta das 3h50 do dia 8.

Com o impacto, os dois veículos pegaram fogo, sendo que o motorista da caminhonete conseguiu sair sozinho. Já Wesley, desacordado, foi retirado do veiculo por policiais que atenderam a ocorrência.

O jovem teria dado entrada na UPA do município as 3h50 com trauma de face, múltiplas escoriações em seguida transferido para a Santa Casa de Santa Fé do Sul. Por volta das 9h da manhã, o jovem foi transferido para São José do Rio Preto. Exames de imagens apresentaram sinais de edema no crânio.

Os dois veículos ficaram carbonizados, mesmo com a intervenção do Corpo de Bombeiros.

Velório

A família do cantor sertanejo Henrique (Wesley Pereira da Silva, 22 anos), da dupla Netto & Henrique, decidiu que o velório vai acontecer a partir das 13h00 desta segunda- feira no Velório Municipal de Fernandópolis até as 19h, quando o corpo será levado para Santa Salete.

O ato fúnebre segue durante toda a madrugada no Velório Municipal daquela cidade e o enterro acontece na manhã desta terça-feira, dia 3, em Santa Salete, região de Santa Fé do Sul.