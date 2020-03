Cremação de animais de estimação está na pauta do 1º Summit Brucker

Tema será debatido por representante do melhor crematório e cemitério animal do mundo; encontro Internacional será promovido em Votuporanga

O amor pelos bichinhos de estimação tem motivado muitas famílias a pensarem com carinho também no momento de se despedir do animal. Em grandes centros, tem se tornado comum a opção pela cremação dos pets, em algumas situações, até com velório e cortejo. O tema está entre os apresentados no “1º Summit Brucker”, que será promovido em Votuporanga – SP, nesta quarta e quinta-feira (4 e 5/3).

Com o cenário pet em alta, a cremação se tornou mais conhecida e uma opção escolhida por muitos donos, porque além de sustentável, é ecologicamente correto. O serviço de cremação também resulta em uma despedida mais leve, já que as cinzas podem ser guardadas em urnas ou mesmo deixadas em algum lugar especial.

A pauta será apresentada em Votuporanga pelo empresário Evans Edelstein, do PET Memorial, de São Bernardo, considerado o melhor crematório e cemitério animal do mundo, o primeiro da América do Sul.

1º Summit Brucker

A realização do 1º Summit Brucker é da empresa Brucker, sediada em Votuporanga, e pioneira no Brasil na fabricação de fornos crematórios para humanos e pets. Os sócios-diretores, Rolandinho Nogueira e Marcelo Grecchi falarão sobre inovações tecnológicas na cremação. No total, serão 12 palestrantes para discorrer sobre variados temas. A presidente do Sindicato dos Cemitérios e Crematórios Particulares do Brasil (Sincep), Gisela Adissi abrirá a programação falando sobre Humanização. A arquiteta Crisa Santos, especialista em Neuroarquitetura, abordará as sensações e percepções em prol de experiências. Já o empresário Renato Nobre, do Grupo Nobre de Fortaleza/CE apresentará os desafios da gestão de um diretor funerário.

O marketing e o atendimento às famílias neste momento de vulnerabilidade também terão espaço com as palestras do professor da ESPM, Alan Kuhar e a mestre em comportamento do consumidor, Ligia Prado.

No dia 5, pela manhã, após a abertura dos empresários da Brucker, o tema “Cremação em Chamas” ganhará destaque com o presidente do Grupo Flores, Antonio Flores, da cidade de Tucumán – Argentina.

Também estará em pauta a legislação sobre cremação humana. A cremação PET, em expansão nos grandes centros do país, será discutida por Evans Edelstein, do PET Memorial, de São Bernardo, considerado o melhor crematório e cemitério animal do mundo, o primeiro da América do Sul.

O consultor internacional do Setor Funerário, Dario Loinaz virá com o tema “Cremação Individual – Como vender, mitos e verdades”. O ex-técnico da seleção Paraolímpica Brasileira, Steven Dubner, finaliza o encontro com uma palestra motivacional.

Ao final da programação, será realizada uma visita técnica à fábrica da Brucker Fornos Crematórios, de 4 mil m², localizada no 7º Distrito Industrial, em Votuporanga.

Sobre a Brucker – é uma empresa genuinamente brasileira, especializada na fabricação de fornos crematórios para humanos e pets com presença em todo o Brasil, abrindo sua participação nas Américas Latina e Central. Atua no setor desde 2009, com know-how de duas grandes empresas, uma do setor funerário e outra com experiência na fabricação de fornos desde 1929. Além dos fornos crematórios, oferece câmara fria, urnas, acessórios, entre outros. Considerada a melhor fábrica de fornos crematórios da América Latina, a empresa recebeu em abril de 2019, em Portugal, a “Nomeação Honrosa Maior Inovação e Qualidade em Fornos Crematórios da América Latina”.