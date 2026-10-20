Hemocentro de Rio Preto lança plataforma digital para agilizar agendamento de doações de sangue

Ferramenta permite escolher unidade, data horário pela internet e busca facilitar o acesso dos doadores ao serviço e ampliar as doações.

Agendar a doação de sangue ficou mais fácil e rápido. A Funfarme criou uma nova plataforma digital para facilitar o agendamento no Hemocentro de Rio Preto, permitindo que os doadores escolham a unidade, a data e o horário da coleta pela internet. A iniciativa busca tornar o processo mais acessível, estimular a participação de novos voluntários e aumentar o número de doações.

Para acessar a plataforma, o doador deve enviar uma mensagem para o WhatsApp da Funfarme, pelo número (17) 3201-5000, selecionar a opção Hemocentro e clicar no link enviado na conversa. A partir daí, basta seguir as orientações da página para realizar o agendamento. O serviço atende às unidades de São José do Rio Preto e Catanduva.

“O agendamento digital vai facilitar o processo para o doador e estimular a doação, porque fica mais fácil programar a ida ao Hemocentro e, se necessário, cancelar o horário. Isso torna o acesso ao serviço mais prático e contribui para que mais pessoas consigam se organizar para doar sangue”, explica Andreia Garcia, diretora técnica do Hemocentro.

Na plataforma, é possível fazer agendamentos individuais ou solicitar horários para grupos. No atendimento individual, o doador escolhe uma das vagas disponíveis e preenche seus dados para confirmar o horário. Já as solicitações para grupos são avaliadas pela equipe do Hemocentro, que entra em contato com o responsável para alinhar os detalhes e confirmar a disponibilidade.

A agenda é organizada de acordo com a capacidade de atendimento e o número de cadeiras disponíveis para a coleta. A quantidade de horários poderá ser ajustada conforme a demanda.

“A plataforma também vai nos ajudar a organizar melhor o serviço, permitindo uma distribuição mais adequada dos doadores ao longo dos horários disponíveis. O próprio doador consegue visualizar as vagas e escolher o horário mais conveniente, o que contribui para melhorar a organização e a qualidade do atendimento”, destaca a diretora técnica do Hemocentro.

Mais praticidade e orientação para o doador

A plataforma também oferece uma etapa de pré-triagem, com perguntas sobre condições que podem impedir temporariamente a doação, como peso abaixo do mínimo exigido, sintomas recentes de infecção, intervalo desde a última doação e realização de procedimentos como endoscopia e tatuagem.

O questionário ajuda a orientar o candidato antes de sua ida ao Hemocentro e a evitar deslocamentos desnecessários. A pré-triagem, porém, não substitui a avaliação presencial, que determina se a pessoa está apta a doar.

Outra funcionalidade permite consultar ou cancelar um agendamento pela própria plataforma. Caso não possa comparecer, o doador pode cancelar o horário, contribuindo para que as vagas sejam melhor aproveitadas e disponibilizadas a outras pessoas.

A nova ferramenta amplia as opções de acesso ao serviço, mas não substitui o atendimento por telefone nem os demais canais já disponíveis. Também é possível comparecer espontaneamente ao Hemocentro, respeitando a capacidade de atendimento da unidade.

Como agendar

O primeiro passo é enviar uma mensagem para o WhatsApp da Funfarme, pelo número (17) 3201-5000. Depois, basta selecionar a opção Hemocentro, clicar no link recebido e acessar a plataforma digital. O agendamento também pode ser feito diretamente pelo endereço agendamento.hemocentroriopreto.com.br](https://agendamento.hemocentroriopreto.com.br/index.html.

Com um processo mais simples e ágil, a Funfarme busca facilitar a decisão de quem deseja doar sangue e incentivar mais pessoas a contribuir com os estoques do Hemocentro. Afinal, cada doação pode ajudar a salvar até quatro vidas.