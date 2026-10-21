Empreendimento da Pacaembu Construtora em Votuporanga conquista prata no Prêmio Seconci-SP

Cases de quatro empreendimentos e a atuação de duas profissionais foram destaques em categorias ligadas à saúde, à segurança e à sustentabilidade na construção civil.

A Pacaembu Construtora conquistou seis reconhecimentos na 10ª edição do Prêmio Seconci-SP de Saúde e Segurança do Trabalho: quatro para empreendimentos da companhia e dois para profissionais. Os resultados abrangem as categorias Melhores Práticas de ESG com Foco em Responsabilidade Social, Gerenciamento Ambiental no Canteiro e seu Entorno, Controle da Saúde no Canteiro, Excelência em Liderança Feminina na Construção e Trabalhador Modelo.

As premiações contemplam iniciativas voltadas à gestão ambiental, à redução dos impactos das atividades de construção e à promoção da saúde dos trabalhadores, além de também destacar profissionais que contribuem para o desenvolvimento do setor e para a construção de ambientes de trabalho mais seguros e acolhedores.

Na categoria Melhores Práticas de ESG com Foco em Responsabilidade Social – Interior e Litoral, a Pacaembu Construtora conquistou dois troféus: Prata, com o Parque Flora, em Votuporanga/SP, e Bronze, com o Residencial Eco Vilage, em Marília/SP, cuja primeira fase foi entregue recentemente. Os cases destacam ações de inclusão social desenvolvidas por meio de atividades produtivas e sustentáveis, voltadas aos trabalhadores, seus familiares e à comunidade.

Na categoria Gerenciamento Ambiental no Canteiro e seu Entorno, o Residencial Vida Nova São Rogério 3, em Avaré/SP, recebeu o troféu ouro. O trabalho desenvolvido no empreendimento foi reconhecido por promover ações diferenciadas para minimizar e/ou reduzir os transtornos causados na circunvizinhança da obra, durante o período de sua execução.

Já o Residencial Pacaembu Tatuí Lagoa Vermelha, em Tatuí/SP, foi premiado na categoria Controle da Saúde no Canteiro – Interior e Litoral, nível prata. O case destacou práticas, de caráter inovador, relativas à promoção, prevenção e manutenção da saúde coletiva dos trabalhadores.

“Receber esse reconhecimento reforça a importância de incorporar a saúde, a segurança e a responsabilidade ambiental à rotina dos nossos canteiros. Esse trabalho depende de planejamento, acompanhamento contínuo e envolvimento das equipes, com atenção às pessoas e aos impactos das atividades de construção”, afirma Daniel Rocha, Diretor de Obras da Pacaembu Construtora.

Liderança feminina na construção

Bianca Cosate Fort, Diretora de Desenvolvimento Organizacional da Pacaembu Construtora, foi reconhecida na categoria Excelência em Liderança Feminina na Construção do 10º Prêmio Seconci-SP. Há quatro anos na companhia, ela é a primeira mulher a ocupar uma posição na diretoria e conduz iniciativas voltadas à cultura organizacional, à formação de lideranças e ao aprimoramento dos processos de gestão.

Entre as frentes sob sua atuação estão a UNIPACAEMBU, plataforma corporativa de desenvolvimento profissional, e a implantação de tecnologias para integrar informações e fortalecer a governança na gestão de pessoas.

Trabalhadora Modelo

Elizabeth Lopes da Silva, auxiliar de limpeza do empreendimento Residencial Olinda Sala, em São José do Rio Preto/SP, foi reconhecida na categoria Trabalhadora Modelo. O reconhecimento é dado a profissionais da área operacional que tenham se destacado por seu desempenho e comprometimento no exercício de suas tarefas na perspectiva de Saúde e Segurança do Trabalho.

Sobre o prêmio

O Prêmio Seconci-SP de Saúde e Segurança do Trabalho é uma iniciativa do Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo (Seconci-SP), em parceria com o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo (SindusCon-SP). A premiação tem como objetivo reconhecer, valorizar e disseminar as melhores práticas de saúde, segurança do trabalho, proteção ambiental e responsabilidade social em canteiros de obras paulistas.

Sobre a Pacaembu

Fundada em 1991, em Marília/SP, a Pacaembu Construtora é especializada no desenvolvimento de bairros planejados voltados à realização do sonho da casa própria. Ao longo de sua trajetória, a companhia já entregou 100 mil moradias e ampliou sua atuação para mais de 60 cidades dos estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso e Minas Gerais.