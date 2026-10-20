Líder de esquema do “falso advogado” é preso em operação da Deic de Rio Preto 

Investigação teve início após caso registrado em Rio Preto e revelou grupo que usava dados de processos judiciais para aplicar golpes em vítimas da região; veículos, dinheiro e equipamentos foram apreendidos.

Um homem apontado pela Polícia Civil como líder de um esquema conhecido como golpe do “falso advogado” foi preso nesta terça-feira (20.out), em Praia Grande, no litoral paulista. A ação foi coordenada pela Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de São José do Rio Preto/SP e incluiu o cumprimento de seis mandados de busca e apreensão.

As investigações tiveram início a partir de um caso registrado em Rio Preto e identificaram uma organização criminosa que utilizava informações extraídas de processos judiciais para se passar por advogados ou representantes de escritórios de advocacia.

Segundo a Polícia Civil, os golpistas entravam em contato com as vítimas, muitas delas residentes em municípios da região, informando sobre a suposta liberação de valores judiciais. Para concluir o pagamento, porém, exigiam depósitos referentes a taxas e custos processuais inexistentes.

Durante a apuração, os investigadores também identificaram indícios de uma estrutura organizada, com divisão de funções entre os integrantes do grupo. Enquanto alguns eram responsáveis por abordar e convencer as vítimas, outros atuavam na movimentação dos valores obtidos por meio de contas bancárias de terceiros.

No decorrer da operação, foram apreendidos dois automóveis, uma motocicleta de alta cilindrada, dinheiro em espécie, aparelhos celulares e equipamentos de informática que podem auxiliar no aprofundamento das investigações.

Todo o material recolhido será submetido à análise pericial. O objetivo é rastrear a movimentação financeira do grupo, identificar possíveis novos envolvidos e dimensionar o prejuízo causado às vítimas.

A Polícia Civil continua investigando o caso para apurar a extensão da atuação da organização criminosa e o valor total obtido com os golpes.