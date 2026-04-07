Adolescente morre afogado em represa de Nhandeara 

Kayron da Silva Santos, de 16 anos, nadava com um amigo quando se afogou – Foto: Reprodução

Um adolescente de 16 anos, morador de Votuporanga/SP, morreu afogado em uma represa em Nhandeara/SP, na manhã da última sexta-feira (3.abr).

Segundo apurado, uma testemunha disse que dois adolescentes pularam na água, mas apenas um deles retornou à superfície. O corpo de Kayron da Silva Santos foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros de Votuporanga/SP, a uma profundidade aproximada de 4 metros.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Votuporanga.

O sepultamento ocorreu na manhã do sábado (4).

As causas do afogamento serão investigadas pela Polícia Civil.

