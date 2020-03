Governo de SP faz acordo também com farmácias para oferta de álcool gel a preço de custo

Negociação com a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias fará unidades de redes venderem o produto ao valor de custo; medida vale para todo o Estado a partir do dia 23.

O Governador João Doria anunciou nesta sexta-feira (20) um acordo com a Abrafarma (Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias) para que as unidades de redes ofereçam álcool gel a preço de custo em todo o Estado de São Paulo. O produto é um dos principais itens recomendados por autoridades de saúde para prevenção e combate ao coronavírus.

“As redes de farmácia, igualmente aos supermercados, a partir de segunda-feira, dia 23 de março, venderão álcool gel a preço de custo, oferecendo condições de acessibilidade à população”, afirmou Doria.

O limite máximo por pessoa será de dois frascos, com objetivo de evitar o acúmulo individual e excessos, o que acaba prejudicando outras pessoas que também queiram fazer uso do produto.

A medida foi viabilizada por um comitê executivo sob coordenação da Secretária de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen, e formado por representantes do Estado e empresários. O setor de farmácias foi representado pela Abrafarma.

“Isso é fruto de uma negociação do Governo do Estado de São Paulo com as duas principais entidades que atuam na área supermercadista e na área das drogarias”, disse Doria, lembrando do anúncio feito ontem, em parceria com a APAS (Associação Paulista de Supermercados).

Especialistas em saúde recomendam o uso frequente do produto para higiene das mãos e também de objetos, móveis e superfícies que possam ter sido contaminados pelo coronavírus.

“Todas as medidas que tivermos que adotar, revisar, ampliar e muitas vezes endurecer, adotaremos sem nenhuma hesitação, mas faremos baseado em dados, fatos e circunstâncias. Não precipitaremos medidas, faremos que sejam aparadas pela área da saúde e da segurança pública, para proteger os brasileiros de São Paulo, para salvar vidas, nossa prioridade absoluta”, ressaltou João Doria.