‘Giro São Paulo’ reúne educadores de toda região

Encontro foi promovido pela União dos Dirigentes Municipais de Educação do Estado de São Paulo.

Fernandópolis sediou na manhã desta quarta-feira, 11, a terceira reunião do ‘Giro São Paulo 2020’. O encontro, realizado na Câmara de Vereadores, foi promovido pela União dos Dirigentes Municipais de Educação do Estado de São Paulo, em parceria com a Macrorregião 11, polo regional de Fernandópolis.

Entre os convidados, além dos gestores públicos educacionais, equipes técnicas dos polos regionais de Fernandópolis, Jales e Votuporanga e diretores da rede municipal de Educação, o encontro contou com a presença da Dirigente Municipal de Educação de Atibaia e Presidente da Undime São Paulo, Márcia Bernardes.

Realizado desde 2017, o ‘Giro São Paulo’ tem a finalidade de promover a integração dos Dirigentes Municipais de Educação e, ainda, apresentar informes sobre ações com parceiros e programas em regime de colaboração com os governos federal e estadual, bem como demais pautas para o fortalecimento da gestão educacional dos municípios.

Para a secretária municipal de Educação, Lucimara Rossato, o evento foi uma importante conquista para Fernandópolis. “Sediar um encontro como esse mostra nosso compromisso com uma Educação de qualidade, direitos e desenvolvimento”, disse. Pela primeira vez na história da Undime São Paulo, uma presidente percorre todas as macrorregiões paulistas levando conhecimento aos gestores públicos.