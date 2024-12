Força Tática prende suspeito de roubo em Votuporanga 

Indivíduo foi reconhecido pela vítima, um entregador de delivery que teve pertences roubados mediante uso de força e grave ameaça às margens do Parque da Cultura.

Um indivíduo apontado como autor de um roubo a transeunte mediante uso de força e grave ameaça às margens do Parque da Cultura, em Votuporanga/SP, na madrugada do último domingo (15.dez), foi preso no final da tarde de segunda-feira (16).

De acordo com os registros policiais, uma equipe de Força Tática realizava patrulhamento pelo município, quando tomou ciência do crime às margens do Parque da Cultura, onde cinco indivíduos, mediante uso de força e grave ameaça, subtraíram de um entregador de delivery dois celulares, certa quantia em dinheiro e pertences pessoais.

A equipe entrou em contato com a vítima, que através das características conseguiu reconhecer um dos autores do roubo por foto, individuo este já conhecido no meio policial. Em diligência o suspeito foi localizado pela Rua João da Cruz Oliveira, no bairro Comerciários II.

O indivíduo foi apresentado na Central de Flagrantes, onde foi ouvido, reconhecido formalmente, e colocado à disposição da Justiça.

