Motociclista fica ferido em acidente na Rodovia Euclides da Cunha 

Homem de 71 anos foi socorrido para avaliação médica na Santa Casa de Fernandópolis.

Um motociclista de 71 anos, morador de Votuporanga/SP, foi socorrido após um acidente na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), no perímetro urbano de Fernandópolis/SP, no último sábado (15.jun).

De acordo com a ocorrência, a vítima seguia pela rodovia no sentido capital/interior, quando, por motivos que serão esclarecidos pela ocorrência, o motociclista teria perdido o controle da moto e capotar no local até bater em uma caminhonete que estava estacionada no acostamento, nas proximidades do Ferro Velho, que fica às margens da rodovia.

Um segundo motociclista, que seria amigo da vítima, vinha logo atrás, chegou a presenciar toda a cena e acionou o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que socorreu o homem. Ele estava consciente e orientado, sem escoriações, sendo encaminhado para avaliação médica na Santa Casa de Fernandópolis.

A Polícia Civil vai investigar as causas do acidente.