Formatura de 80 crianças do projeto Soldado Mirim será neste sábado

O evento será realizado às 9h, no Centro Social de Votuporanga, e contará com a presença do Prefeito João Dado, acompanhado da Primeira-dama e Presidente do Fundo Social de Solidariedade, Mônica Pesciotto de Carvalho, do Comandante do Tiro de Guerra 02-088, de Votuporanga, o 1º Sargento Mário Dênis Machado, do Secretário da Cidade José Marcelino Poli e do 1º Tenente Delegado do Serviço Militar de Votuporanga, Marcelo dos Santos.

Os encontros foram realizados aos sábados, das 8h às 11h30, no Tiro de Guerra de Votuporanga, localizado na Rua Rio Grande, número 2021. Para colaborar com o deslocamento das crianças, houve transporte em alguns pontos estratégicos da cidade.

Entre as ações desenvolvidas com o grupo estão: Noções Básicas de Ordem Unida, Ética e Civismo, Noções de Primeiros Socorros, Educação para o Trânsito, Educação Ambiental, Educação Antidrogas e Visitas à Câmara Municipal. Os integrantes do grupamento de Soldados Mirins também são multiplicadores dessas atividades em eventos como desfiles e atividades cívicas.

O projeto já contou com importantes parceiros, como a empresa Pé com Pé – Calçados Infantis, que realizou a doação de 80 pares de tênis para estudantes do Soldado Mirim pelo terceiro ano consecutivo, a Associação Comercial de Votuporanga (ACV) e Áquila Clube de Tiro.