ACV e Faria Veículos lançam campanha de Natal 

Evento será neste sábado, às 9h30, com a apresentação dos prêmios a serem sorteados.

O comércio já se prepara para a época mais importante do ano em vendas. Em Votuporanga, uma grande campanha de prêmios será apresentada pela Associação Comercial e a Faria Veículos para incentivar ainda mais a presença dos clientes nas lojas. Os detalhes da ação serão apresentados neste sábado (30.nov), às 9h30 na sede do patrocinador master (Av. José Marão Filho, 2886). Diretoria, autoridades e imprensa estão convidados para o café da manhã especial.

Para participar da campanha e entregar os cupons aos clientes, as lojas precisam ser associadas ACV. Basta ligar para (17) 3426-4044 e pedir o cadastro.

Chegada do Papai Noel

Outra grande atração do comércio é o Papai Noel da ACV que chegará na praça da Concha Acústica dia 11 de dezembro, por volta das 20h, quando as lojas da cidade começam a abrir em horário especial. O Bom Velhinho receberá as chaves das mãos do prefeito Jorge Seba.

Horário especial

Conforme discussão realizada em assembleia organizada pela ACV e aberta aos empreendedores, o mês de dezembro contará com os seguintes horários diferenciados: nos sábados de 7, 14 e 21 será das 9h às 18h; nos dias de semana, de 11 a 13 e 16, 20 e 23 será das 9h às 22h; na terça-feira, véspera do Natal será das 9h às 16h; na quinta-feira, dia 26, pós-Natal, será das 13h às 18h; o sábado, dia 28, será das 9h às 13h, e na terça-feira (31), véspera do Ano Novo, das 9h às 16h. No dia 2 de janeiro, o atendimento recomeça às 13h e segue até 18h.

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3