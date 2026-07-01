Brasil x Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo 

Seleção brasileira enfrenta equipe de Erling Haaland na sequência do mata-mata do Mundial; duelo será no domingo, às 17h, em Nova Jersey.

A Noruega venceu a Costa do Marfim por 2 a 1, nesta terça-feira (30), e se classificou para enfrentar o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo. A partida acontecerá no próximo domingo (5), às 17h (de Brasília) no MetLife Stadium, em Nova Jersey, onde a Seleção disputou sua estreia no Mundial, no empate em 1 a 1 contra o Marrocos.

O Brasil chegou às oitavas após vitória por 2 a 1 sobre o Japão, de virada, na última segunda-feira. O desfalque certo é o de Lucas Paquetá, que teve lesão constatada na coxa esquerda e está fora da próxima partida. Já Raphinha, que não atuou nos dois últimos jogos, foi a campo fazer trabalhos leves no treino desta terça e pode voltar a jogar.

Brasil nunca venceu a Noruega na história

Para chegar às quartas de final, a seleção brasileira terá que fazer algo inédito: vencer o time europeu.

O time norueguês é um dos poucos adversários que o Brasil enfrentou mais de uma vez, mas nunca conseguiu superar.

Desde 1988, quando o primeiro confronto ocorreu, são quatro jogos com dois empates e duas derrotas.

Desses, um foi pela Copa do Mundo, em 1998, quando os dois países integraram o Grupo A, e o Brasil sofreu o revés por 2 a 1. Bebeto marcou o gol do Brasil, enquanto André Flo e Kjetil Rekdal fizeram os dois da seleção nórdica. Na definição final da fase de grupos, porém, a seleção brasileira ficou em primeiro.

O último confronto foi em 2006, no jogo que marcou o início do ciclo para a Copa de 2010. Foi exatamente o primeiro duelo depois da eliminação no torneio da Alemanha, um mês e meio depois da eliminação para a França.

Jogos entre Brasil e Noruega na história: