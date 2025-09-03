Mulher é esfaqueada e abandonada as margens de vicinal em Votuporanga 

Vítima, de 29 anos, possuía uma medida protetiva contra o suspeito, que é seu ex-companheiro, mas retirou por entender que não corria mais risco. Homem ainda não foi localizado.

Uma mulher de 29 anos foi socorrida em estado grave após ser agredida e esfaqueada às margens da Estrada Herbert Vinícius Mequi, em Votuporanga/SP, no domingo (31.ago). O ex-companheiro dela é o principal suspeito e ainda não foi localizado.

À delegada responsável pelo caso, Edna Freitas, contou que o suspeito já havia sido preso por violência doméstica em 2024. A mulher já tinha uma medida protetiva contra ele, mas havia solicitado a retirada do benefício por entender que não corria mais riscos.

Conforme o boletim de ocorrência, o irmão da vítima afirmou à polícia que encontrou a motocicleta do suspeito parada em frente à casa da mulher após o ocorrido. Em depoimento, ele ainda relatou que o criminoso encaminhou um vídeo da mulher e do atual namorado nus, alegando que “ela estaria com outro homem”.

“Estamos fazendo algumas investigações para podermos montar a linha do tempo. A discussão teve início em um pesqueiro da cidade. Além da vítima, um amigo que estava junto também ficou ferido”, explica a delegada.

A vítima foi socorrida por outras mulheres que encontraram-na em uma área de vegetação da estrada. Ela foi encaminhada à Santa Casa do município, onde seguia internada até a última atualização desta reportagem.

“Ela estava sangrando bastante e foi levada para o hospital. No momento, o estado de saúde dela é bastante grave”, diz Edna.

O caso foi registrado como tentativa de feminicídio e é investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) do município.

*Com informações do g1