SOBRIEDADE JÁ 

CARÊNCIAS DEVEM SER CURADAS, NÃO SOMENTE SUPRIDAS

Entende uma coisa: as nossas carências precisam ser curadas, e não necessariamente supridas sempre.

Aí, seja material, emocional, nossas carências devem ser cuidadas, porque quando o objetivo é somente suprir a carência, dificilmente o limite humano vai se dar por satisfeito, e aí vira uma compulsão, compra, ganha, conquista, mas a sacola da carência nunca enche.

Mas uma pergunta básica pode te ajudar e muito nesse processo, pergunte-se: “Isso eu quero, ou isso eu preciso?”

Você vai perceber o quanto de querer existe, sem necessariamente de precisar.

E num momento como agora de relacionamentos líquidos, se usa até de pessoas para suprir uma carência de hoje, e entrar em crise novamente de amanhã.

Cure suas carências, separando a verdadeira necessidade do querer, mas principalmente entendendo e vivendo essa máxima de Santa Teresa Dávila: “Nada te angustie, nada te perturbe, tudo passa, a paciência tudo alcança, a quem tem Deus nada falta, só Deus basta.”

CARAS DIFERENTES, MAS COROA IGUAL.

Uma moeda tem duas faces, a cara e a coroa, um lado uma imagem do outro lado, a coroa que determina valor ok?

Vou usar a moeda, para fazer uma comparação com nós humanos.

É que corremos o risco de olhar as pessoas e imaginar que elas são iguais as moedas, vou explicar, que elas também têm, imagens e seus valores variam.

Veja bem, as pessoas têm sim caras diferentes, uns mais bonitinhos, mais arrumadinhos, até aí tudo bem, mas atribuir valores diferentes, é criar um critério seu de valorização do outro.

Acontece que aos olhos de Deus, o valor do homem exatamente o mesmo, para mim e para você, para o homem mais rico do mundo, ou para aquele morador de rua.

Como você tem atribuído valores às pessoas, pra você também varia igual as moedas ou consegue ver a todos como imagem e semelhança de Deus?

NINGUÉM SENTE O QUE VOCÊ SENTE

Se alguém aperta a tua mão, você consegue sentir a mão dele?

Não! O que você sente é a sua mão, sendo apertada pela mão do outro, percebe a diferença?

Sim, se a sua mão estivesse anestesiada por exemplo você sentira a mão do outro? Não né? O que você sente, é o que está em você, de acordo com seus sentidos, ou seja suas sensibilidades.

Por isso muito cuidado com julgamentos, que criam conceitos. Definitivamente, ninguém pode sentir o que você sente, e você nunca vai saber exatamente o que o outro está sentindo.

Por mais que você mãe, esposa, por amor até, queira saber exatamente o que o outro sente, esquece.

E tem um perigo sutil aí, achar que podemos saber realmente o que o outro está sentindo, aumenta demais nossas cobranças e nossas expectativas sobre ele.

O MAR DA MISERICÓRDIA TRANSFORMA O ESGOTO

Quem conhece a cidade de Santos, sabe que lá tem os canais que levam o esgoto da cidade para o mar.

Lembro quando fiz um cruzeiro, e foi só avançar um pouco mar adentro e o esgoto some, as águas ficam límpidas, azuis.

Muitas vezes nós, nos sentimos verdadeiros esgotos né?

Esquecemos que Deus é esse mar, e se nos lançarmos Nele, a sujeira some, Ele nos transforma.

Não espere se sentir um esgoto para se lançar em Deus, seja onde você estiver, se lance canal adentro, rumo ao mar da misericórdia.

Não dá para se purificar continuando parado dentro do canal, mas mergulhando na misericórdia infinita e como bem deveria saber todo esgoto, não há sujeira que a misericórdia divina não consiga purificar, e como disse Paulo aos Romanos: “Onde abundou o pecado, superabundou a graça.”

A EMPATIA E A APATIA

Se um surdo olhar, e ver um grupo de pessoas dançando, muito provavelmente ele vai achar que é um bando de loucos né?

Percebe como é necessário olhar as pessoas com todos os nossos sentidos, não é só ver, mas sentir, ouvir, isso cria empatia.

Jesus foi o maior empático que existiu, várias passagens deixam isso claro, eu imagino que multiplicação dos pães, por exemplo, Jesus sentiu a fome das pessoas.

E hoje como as relações estão mais líquidas, se vê muito mais apatia do que empatia, quando se faz algo para alguém o objetivo é ganhar likes e seguidores, o que é extremamente contraditório, pois nos sinais de empatia de Jesus, Ele nunca fez propaganda, aliás deixou claro, que uma mão não precisa saber o que a outra faz, hoje me parece que querem que as duas mãos saibam o que um dedinho está fazendo.

Por Carlinhos Marques

