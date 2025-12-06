Flores do círculo

Projeto terapêutico conduzido por Bárbara Maite reúne mulheres em encontros mensais no Espaço Holístico Prema Vida, na zona rural de Valentim Gentil, e encerra o ciclo de 2025 com novos planos para o próximo ano

@caroline_leidiane

Em meio ao ritmo acelerado que marca a vida de tantas mulheres, cresce a busca por espaços onde seja possível desacelerar e olhar para dentro com verdade. Em vez de fórmulas prontas, ganham força iniciativas que oferecem acolhimento e troca real.

É nesse cenário que o Reconexão e Florescer se destaca, reunindo mulheres em um encontro que transforma experiências pessoais em um movimento coletivo de cura.

O projeto surgiu de um processo que transpassou primeiro a própria criadora. Bárbara Maite, terapeuta integrativa desde 2012, percebeu ao longo de sua formação que a vida dividida entre diferentes funções já não correspondia ao que sua alma pedia. Foi dessa fricção íntima que nasceu a proposta que hoje reúne mulheres em um círculo de escuta, cura e acolhimento. Como ela mesma resume, “meu processo de cura pessoal é a espinha dorsal do Reconexão e Florescer”.

Bárbara conta que por anos sentiu uma inquietação silenciosa, que se intensificou até virar um chamado.

“Embora eu gostasse de trabalhar com meu marido, uma voz interna me dizia que eu não estava sendo fiel ao que verdadeiramente fazia minha alma vibrar”, relembra. O ponto de virada aconteceu durante sua formação terapêutica, quando percebeu que essa divisão era também uma forma de injustiça consigo mesma.

“Decidi, então, me dedicar integralmente ao meu chamado”, diz.

A partir dessa escolha, o que antes era dor transformou-se em matéria de trabalho: “Pensei: ‘Se essa jornada de autoconhecimento me fortaleceu, ela pode fortalecer outras mulheres também’”, reflete.

A terapeuta reconhece com clareza o momento o incômodo interno se converteu em propósito.

“A inquietação era um sentimento constante de que eu deveria estar fazendo mais, algo mais alinhado com minha essência”, afirma.

Em maio deste ano, o projeto começou de forma orgânica, mas ganhou corpo quando ela entendeu que sua trajetória não era uma etapa prévia para exercer o cuidado, mas sim o próprio fundamento do que ofereceria.

“Meu propósito hoje tem duas frentes que se alimentam: continuar meu caminho de autoconhecimento e, a partir desse lugar de verdade, facilitar para que outras mulheres também encontrem seus próprios caminhos. Uma coisa não existe sem a outra”, declara.

Nos encontros mensais, um conjunto de técnicas terapêuticas se articula para produzir um ambiente de abertura, profundidade e permanência.

“Começamos com a Meditação Guiada e a Aromaterapia para criar um estado de relaxamento e abertura. A partir daí, a Terapia Multidimensional nos permite acessar e curar bloqueios em um nível anímico e energético”, explica.

Em seguida, entram os métodos de PNL (Programação Neurolinguística), que ajudam a transformar os insights em mudanças concretas. Para quem deseja continuidade, os Florais de Bach são preparados de forma personalizada.

“Uma ferramenta abre a porta para a outra: a meditação acalma, a terapia multidimensional aprofunda, a PNL ancora a mudança na realidade e os florais sustentam o processo. É um ecossistema de cura”, descreve.

Além das terapias que amparam o processo, o projeto também mantém um compromisso com o espaço que o abriga. O valor de participação em cada encontro é de R$ 70, ou R$ 100 para quem opta pelo acompanhamento com floral personalizado. Parte dessa renda é revertida para a manutenção do Espaço Holístico Prema Vida, reforçando a parceria que possibilita a realização do círculo em um ambiente que, segundo Bárbara, carrega energia de cuidado desde sua criação.

Para ela, manter um espaço onde mulheres possam encarar suas próprias sombras é uma tarefa que carrega beleza e responsabilidade.

“Eu sinto uma admiração imensa pelas mulheres que participam, pois elas têm a coragem de fazer duas coisas revolucionárias: primeiro, parar a correria do dia a dia para dedicar um tempo a si mesmas e, segundo parar de terceirizar a própria felicidade”, destaca.

Nesse ambiente, a vulnerabilidade deixa de ser fraqueza e passa a operar como força. “Ver essas mulheres se permitindo ser vulneráveis em um espaço seguro, onde uma se reconhece na história da outra, é a coisa mais linda do mundo. A força delas é o que torna o círculo sagrado, e eu sou profundamente grata por poder testemunhar e guardar esse espaço” elucida.

O processo de transformação é observado ao longo dos encontros de forma gradual e profunda.

“A transformação é visível e acontece em camadas”, conta. Muitas chegam tímidas, desconfiadas, até que o coletivo as acolhe. “O momento em que uma mulher se vê na história da outra é um divisor de águas; a sensação de ‘não estou sozinha nisso’ é um bálsamo”, admira.

Esse movimento se revela em gestos, olhares e relatos.

“O brilho no olhar muda, a postura corporal se torna mais confiante”, exemplifica.

Nos questionários aplicados para a criação dos florais, ela nota a mudança com nitidez.

“As queixas e as dores do primeiro encontro vão dando lugar a relatos de autoconfiança e pequenas vitórias do dia a dia”, observa.

Conforme Bárbara, o caráter coletivo é o que sustenta tudo.

“Quando uma mulher se cura, ela inspira todas as outras ao seu redor”, evidencia.

O ambiente que acolhe esses encontros, localizado na Estrada Municipal José Maria Dias, km 0,56, Vl. 143, Zona Rural de Valentim Gentil, também carrega um significado especial.

“Falar do Espaço Holístico Prema Vida mexe com o fundo do meu coração”, afirma.

O local, construído por seus mestres de Reiki, fez parte da própria história de cura dela.

“A energia daquele espaço é mágica. Só de estar ali, você já sente que está em um ambiente de cura”, alega.

Bárbara ressalta que a parceria com o espaço tem um peso afetivo profundo em sua trajetória.

“O projeto só se tornou possível graças a essa parceria, a essa disponibilidade. Ter a permissão de usar um lugar tão sagrado para o nosso círculo é uma das coisas mais lindas do mundo e sou imensamente grata por isso”, reconhece ela.

Para quem sente o chamado de participar, Bárbara apresenta o Reconexão e Florescer como “um círculo terapêutico de mulheres, um espaço seguro e sagrado para olharmos para dentro”. Cada encontro é planejado com cuidado, mas é a energia do grupo que define o tom das vivências.

O ciclo deste ano se encerra hoje (6), e a terapeuta já antecipa mudanças para 2026: a intenção é que a periodicidade, antes mensal, se torne quinzenal, aprofundando as conexões. As turmas atuais estão completas, mas um novo grupo deve ser aberto no próximo ano.

Quem deseja se aproximar do projeto pode acompanhar o trabalho pelo perfil do Instagram @reconexaoeflorescer ou entrar em contato com a terapeuta direto pelo WhatsApp (17) 99751-5381. No fim, como ela mesma expressa, “será uma alegria acolher novas mulheres nessa jornada.”