Fliv tem extensa programação voltada às crianças 

Décima quarta edição do Festival Literário de Votuporanga será realizada entre os dias 4 e 11 de agosto, no Parque da Cultura.

A criança é a grande protagonista do Festival Literário de Votuporanga (Fliv), cuja décima quarta edição será realizada entre os dias 4 e 11 de agosto, no Parque da Cultura, tendo como tema “Além das telas: narrativas que abraçam, reconexões que incluem”. Uma extensa programação gratuita envolve atividades para todas as idades, desde a primeiríssima infância.

Nesta edição, o destaque fica para o resgate das brincadeiras tradicionais, buscando promover a convivência saudável entre as crianças. O público infantil vai se divertir brincando de passa anel, de roda e de outras brincadeiras que fazem parte da tradição popular brasileira.

A importância do contato da infância com as brincadeiras tradicionais é destacado pelo próprio autor homenageado do Fliv 2024, o escritor e poeta Ilan Brenman, em duas de suas obras. No livro Você não vem brincar?, ele narra a história de Pedro, um menino que, de tão distraído com seus jogos eletrônicos, quase se esquece de que há brinquedos que não precisam de bateria. Já em Desligue e abra, o autor busca aproximar o leitor do livro que tem em mãos a partir de jogos e diálogos divertidos, fazendo-o esquecer do celular.

Batizada de Flivinho, a programação do Fliv 2024 voltada às crianças ocupa diferentes espaços do Parque da Cultura. Entre as atrações estão as contações de histórias e os espetáculos que acontecem no Circo do Fliv e as atividades da Biblioteca Flivinho e Biblioteca Primeiríssima Infância.

Crianças de todo o noroeste paulista marcam presença no Fliv por meio das caravanas escolares. Todos os dias de programação são movimentados por dezenas de grupos de escolas de mais de 80 municípios, que aguardam pela chegada do evento para levarem seus alunos. Para a edição 2024, o agendamento de caravanas escolares pode ser feito pelo telefone (17) 3405-9670 (ramal 204).

Fliv 2024

Neste ano, o festival literário presenteia Votuporanga no mês de seu aniversário com dois shows incríveis: Sandra Sá e Biquíni Cavadão. E ainda tem feira de livros, contação de histórias, espetáculos de teatro e dança, oficinas, exposições e bate-papo com escritoras e escritores dos mais diferentes gêneros literários, sessões de cinema e sessões azul (especialmente para pessoas com transtorno do espectro autista).

Responsável pela curadoria geral da décima quarta edição do FLIV, Lucas Michelani comenta que o festival celebra, neste ano, a literatura como uma ponte entre corações, promovendo a empatia e a inclusão, além de expandir os horizontes para além da interação digital. “Frequentemente esquecemos que, do outro lado da tela, existem pessoas com suas próprias histórias, afetos, desejos e angústias. Queremos reafirmar a importância de narrar histórias olhando nos olhos, de sentir o chão sob os pés, de brincar e celebrar a vida em comunidade”, destaca.

Sobre o FLIV – Festival Literário de Votuporanga

O 14º Festival Literário de Votuporanga é realizado pela Prefeitura de Votuporanga e o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. O evento tem apoio da Amigos da Arte – Organização Social de Cultura, Sesc, Senac, Museu da Imagem Som, SP Leituras e Câmara de Votuporanga. Patrocínio da Unifev, Starb e Flash Net Brasil. Patrocínio por ICMS Santa Cruz Supermercados, Itamarati, Frulev. Colaboração: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Tudo Vira Cult SP. Promoção: TV TEM – afiliada da Rede Globo.