Academia Unifev abre inscrições para o segundo semestre 

Atividades serão oferecidas de segunda a sexta-feira, das 6h às 10h e das 15h às 19h; investimento único é de R$ 300 para o semestre. As aulas começam no dia 5 de agosto.

A partir da próxima quinta-feira (1º.ago), a Academia Unifev, localizada no Campus Centro, abrirá as inscrições aos interessados em iniciar um programa de exercícios físicos. As atividades serão oferecidas de segunda a sexta-feira, das 6h às 10h e das 15h às 19h. As aulas começam no dia 5 de agosto.

As inscrições devem ser realizadas pelo site: www.unifev.edu.br/academia2024, com investimento único de R$ 300, que poderá ser dividido em até 5 parcelas. O valor é válido durante todo o semestre de 2024.

Serão disponibilizadas 150 vagas. Os interessados devem ser maiores de idade e aceitarem os termos e condições do regulamento no ato da inscrição.

A Academia faz parte do Núcleo de Vivências Corporais da Instituição, coordenado pelo curso de Educação Física. O Núcleo está localizado no Bloco 5 do Câmpus (salas 9,10 e 11).

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp da Central de Relacionamento (17) 3405-9990.

Modernização

Recentemente, em junho deste ano, a Academia do Câmpus Centro recebeu melhorias importantes em estrutura e equipamentos de ginástica de altíssima tecnologia. Por meio de uma parceria com a Lion Finess foi investido R$ 1 milhão, sendo mais de R$ 800 mil em máquinas e utensílios para treino, em regime de comodato; e a quantia remanescente destinada à reforma dos espaços.

As salas totalmente modernizadas realizam mais de 2 mil atendimentos por ano, garantindo a saúde física de alunos, colaboradores e comunidade em geral. A Academia conta com sala de musculação, sala de fitness e Laboratório de Avaliação Física e de Esforço, onde todas as atividades são supervisionadas por profissionais qualificados.

Vale ressaltar que as melhorias se estenderam à Clínica-escola de Fisioterapia e Psicologia da Unifev. Os serviços oferecem fisioterapia e psicologia com acompanhamento de professores e alunos dos cursos, à toda comunidade, de forma gratuita.