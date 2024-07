DIG prende suspeito de deixar homem cego de um olho com tiro em Votuporanga

Crime aconteceu no final de maio, no bairro Cohab Chris, e o suspeito estava foragido desde então. Prisão ocorreu na tarde de segunda-feira (29), em Rio Preto.

O suspeito de deixar um homem cego de um olho com um tiro em Votuporanga/SP, no fim de maio, foi preso nesta segunda-feira (29.jul) em São José do Rio Preto/SP.

Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu no bairro Cohab Chris, quando, após um desentendimento, o suspeito, de 32 anos, foi até a casa de um dos envolvidos que teria brigado com um parente dele.

Ainda conforme a polícia, o pai do outro rapaz se desentendeu com o suspeito, momento em que ele atirou, atingindo o olho da vítima. O homem perdeu a visão de um dos olhos.

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Votuporanga identificou o suspeito, que estava foragido. Ele foi encontrado pelos policiais no bairro Maria Lúcia, na zona norte de Rio Preto.

Ele foi preso e levado ao Plantão Policial, onde confessou o crime.