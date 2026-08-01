Bon Odori movimenta programação dos 89 anos de Votuporanga neste sábado 

53ª edição da tradicional festa da cultura japonesa será realizada no CSU, a partir das 19h, com apresentações, comidas típicas e danças em homenagem aos antepassados.

A cultura japonesa volta a ganhar destaque na programação de aniversário de Votuporanga neste sábado (1º.ago) com a realização da 53ª edição do Bon Odori. A tradicional celebração, promovida pela Associação Nipo Cultural e Esportiva de Votuporanga (Ancevo), será realizada a partir das 19h, no Centro Social Urbano (CSU), reunindo danças típicas, gastronomia e um ambiente de confraternização que preserva uma das mais importantes tradições da comunidade nipo-brasileira. O evento integra as comemorações pelos 89 anos do município, celebrado em 8 de agosto, e conta com apoio da Prefeitura de Votuporanga, por intermédio das Secretarias de Cultura e Turismo e de Governo.

Realizado anualmente, o Bon Odori é aberto ao público e convida toda a população para prestigiar uma das manifestações culturais mais significativas da tradição japonesa. A celebração está ligada ao Festival Obon, comemorado em diversas partes do mundo, e simboliza o retorno dos espíritos dos antepassados para visitar seus familiares, em um momento marcado pela gratidão, pela memória e pelo fortalecimento dos laços comunitários.

A programação será marcada pelas tradicionais danças circulares realizadas ao redor da torre central, conhecida como yagura, ao som de músicas típicas e dos tambores japoneses, os taikos. Muitas pessoas também participam vestindo o yukata, traje tradicional de verão japonês, tornando a celebração ainda mais característica e acolhedora.

Além das apresentações culturais, o público poderá saborear pratos típicos da culinária japonesa, como sushi, bentô e mandiu, além de pastéis, doces e outras opções gastronômicas. Em Votuporanga, o Bon Odori consolidou-se como um momento de encontro entre famílias, amigos e admiradores da cultura japonesa, reunindo diferentes gerações em uma noite de celebração e integração.

Com entrada gratuita, a 53ª edição do Bon Odori reforça a diversidade cultural que marca a história de Votuporanga e integra a programação especial preparada para celebrar os 89 anos do município, oferecendo à população mais uma oportunidade de vivenciar uma tradição que atravessa gerações.