Flávio impõe condições para aceitar desafio de Lula sobre sigilo

Lula propôs o desafio ao candidato do PL durante o primeiro debate presidencial do segundo turno; petista autorizou a liberação de seus dados bancários, fiscais e telefônicos, desde que o senador faça o mesmo.

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) afirmou, nesta quarta-feira (21.out), que vai aceitar o desafio proposto pelo candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), sobre quebrar sigilos telefônico e bancário, mas impôs condições.

Para o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Lula precisa quebrar o sigilo de Marcola, ex-chefe de gabinete da Presidência, e também liberar os dados do cartão corporativo da primeira-dama, Janja da Silva.

“Agora segura aí marginal. Você não tem celular. Sabe quem recebe as ligações por você? O Marcola. O Lula tem o Marcola do lado dele. É esse Marcola que abria as portas pro Lulinha, o filho dele, fazer negócios em todos os ministérios. Então eu abro meu sigilo do telefone sim, mas o Marcola tem que abrir o dele, concorda?”, disse Flávio durante agenda em Guarulhos, região Metropolitana de São Paulo.

“Pra eu abrir meu sigilo, você [Lula] vai abrir o sigilo do Instituto Lula. E tem mais uma condição: você vai abrir o sigilo do seu cartão corporativo e da Janja”, afirmou.

Na última terça-feira (20), Lula apresentou ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e ao STF (Supremo Tribunal Federal) um documento que autoriza a liberação dos sigilos bancário, fiscal e telefônico dele e de seus familiares desde que Flávio Bolsonaro faça o mesmo.

No documento, o petista elenca na lista, por exemplo, a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, e seu primogênito Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha. A divulgação dos dados bancários e telefônicos é relativa aos últimos oito anos e prevê “ampla divulgação dos respectivos dados à população brasileira”.

A iniciativa sobre a quebra de sigilos foi inicialmente anunciada pelo candidato petista no debate da TV Bandeirantes, no último domingo (18), e faz parte de estratégia para encurralar seu adversário, que tem se negado a dar transparência pública aos mesmos dados.

O pedido de Lula deve ser reafirmado no debate da próxima sexta-feira (23), promovido pela TV Globo. As pesquisas eleitorais mostram um cenário acirrado no segundo turno.

Condições de Flávio

Nesta quarta-feira, Flávio também apresentou uma autorização ao TSE. Ao aceitar a quebra de sigilos, ele afirma que a liberação dos dados do petista seria insuficiente, visto que, segundo ele, informações relevantes sobre seu patrimônio e relações financeiras estariam em nome de familiares, assessores e terceiros.

No documento, o senador autoriza a abertura de seus sigilos bancário, fiscal e telefônico dos últimos 20 anos, incluindo familiares mencionados por Lula e quatro empresas das quais é sócio ou administrador. Também afirma não se opor à divulgação de todas as mensagens que trocou com Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master.

Entretanto, Flávio exige a abertura de dados bancários, fiscais, telefônicos e telemáticos dos filhos do presidente Lula, de empresas ligadas a eles, do Instituto Lula e de pessoas próximas, com informações desde 2003.

Ele pede a quebra dos sigilos de Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola, e de outros auxiliares que teriam utilizado telefones em nome de Lula. Além disso, Flávio requer a divulgação de registros de reuniões de Lula com Daniel Vorcaro, entradas do banqueiro no Planalto e na Alvorada, registros de visitantes durante sua prisão, informações sobre voos de aeronave ligada a Vorcaro. Também pede a abertura dos sigilos de João Vaccari Neto, ex-tesoureiro do PT.

Outra condição de Flávio é a abertura dos sigilos de Roberta Luchsinger, apontada como próxima de Lulinha, de Edson Claro, de Frei Chico, irmão de Lula, e do Sindnapi, sindicato do qual ele é vice-presidente.

*Com informações da CNN Brasil