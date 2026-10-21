Unifev convida a comunidade para mais uma edição do Comunidade em Foco

Evento gratuito será realizado no sábado, dia 24 de outubro, na Concha Acústica, com atividades de saúde, lazer, orientação e aprendizagem para toda a população.

A Unifev promove, no próximo sábado (24.out), mais uma edição do Comunidade em Foco: Unifev em Ação, iniciativa que aproxima a Instituição da população por meio de atividades gratuitas nas áreas de saúde, educação, lazer e cidadania. O evento será realizado das 9h às 13h, na Praça Cívica e na Concha Acústica, e é aberto a toda a comunidade.

Durante a manhã, o público poderá participar de diversas atividades oferecidas por alunos e professores dos cursos da Unifev, como pintura facial, atividades físicas e recreativas, orientações fisioterapêuticas, jurídicas e financeiras, cuidados faciais, além de ações de robótica.

A programação também contará com serviços de saúde, incluindo aferição de pressão arterial, teste de glicemia e tipagem sanguínea. Para completar a experiência, haverá distribuição gratuita de pipoca e algodão doce aos participantes.

Para o reitor, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, a iniciativa tem como objetivo aproximar cada vez mais a Instituição da população. “O Comunidade em Foco é uma oportunidade de levar o conhecimento acadêmico para além da sala de aula, promovendo a troca de experiências e contribuindo diretamente com a população. Ao envolver nossos alunos e professores em ações como essa, fortalecemos a formação prática dos estudantes e o compromisso social da Unifev, que há 60 anos transforma gerações”, destaca.

A iniciativa tem como objetivo promover a integração entre estudantes, professores e comunidade, proporcionando experiências práticas e ampliando o acesso da população a serviços, orientações e atividades educativas. “A Unifev convida as famílias e toda a comunidade a participar da atividade e aproveitar a manhã de serviços, aprendizado e diversão”, finalizou Gastaldon.