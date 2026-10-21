Corpo de homem desaparecido em prainha de Itajobi é encontrado após dois dias de buscas 

Vítima de 47 anos foi localizada no leito da represa por equipes da Defesa Civil; Corpo de Bombeiros participou das buscas desde o desaparecimento.

O corpo de Ozanio Bastos dos Santos, de 47 anos, foi encontrado na manhã desta terça-feira (20.out) na represa de uma prainha em Itajobi/SP, onde havia desaparecido no último domingo (18).

A localização da vítima ocorreu por volta das 5h, durante as buscas realizadas por agentes da Defesa Civil. Equipes do Corpo de Bombeiros também atuaram na operação de procura desde o registro do desaparecimento.

Segundo informações apuradas, os bombeiros permaneceram cerca de 12 horas em trabalho de busca na segunda-feira (19), concentrando esforços na área onde o homem foi visto pela última vez.

Após o encontro do corpo, a ocorrência foi registrada e a vítima encaminhada para o Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos legais.

Até o momento, as circunstâncias do afogamento não foram esclarecidas. O caso será investigado pelas autoridades competentes.