CAV enfrenta o Rio Preto pelo Paulistão sub-15 e sub-17 

Os duelos ocorrem neste sábado (26), a partir das 9h, no Estádio Anísio Haddad, em São José do Rio Preto/SP.

A equipe sub-15 do Clube Atlético Votuporanguense entra em campo neste sábado (26.abr), às 9h, para um confronto decisivo contra o Rio Preto, no Estádio Anísio Haddad, em São José do Rio Preto/SP, pelo Campeonato Paulista da categoria.

O CAV sub-15 tem demonstrado qualidade técnica, entrosamento e disciplina tática dentro de campo. O elenco comandado pelo técnico Stevys Lippa vem de vitória por 2 a 1, diante do Tanabi na última rodada, no Estádio Alberto Victolo, em Tanabi/SP.

O confronto é válido pela classificação de grupos e pode definir posições importantes. A comissão técnica tem grandes expectativas nos jovens talentos, que representam com orgulho o nome de Votuporanga.

Já a equipe sub-17, que vem de derrota para o Tanabi, busca em Rio Preto a reabilitação na competição de base, e não é só, sabe que a partir das 11h, deste sábado, mesmo que longe da Toca, o único objetivo da Pantera Alvinegra é alcançar a primeira vitória no torneio.