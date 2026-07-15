Jogadores da Seleção fazem pedido a presidente da CBF sobre Ancelotti 

Líderes apontaram ciclo conturbado para a Copa do Mundo 2026, com quatro treinadores e dois presidentes, gerando instabilidade na Amarelinha.

Jogadores da Seleção Brasileira se reuniram com Samir Xaud, presidente da CBF, após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo 2026, e fizeram um pedido crucial sobre o futuro do técnico Carlo Ancelotti. A reunião, revelada com exclusividade pela Itatiaia, discutiu a necessidade de estabilidade para o novo ciclo.

Líderes da equipe apontaram que o ciclo para o último Mundial foi marcado por grande instabilidade. O período contou com a passagem de quatro treinadores – Ramon Menezes, Fernando Diniz, Dorival Júnior e Carlo Ancelotti – e a presidência de dois dirigentes na CBF, Ednaldo Rodrigues e Samir Xaud.

Apesar de elogiarem a estrutura montada para a competição, os atletas lamentaram a eliminação e apresentaram um pedido direto a Samir Xaud. Eles solicitaram que Ancelotti tenha tranquilidade e estabilidade para a montagem de uma nova Seleção Brasileira. A base para este novo ciclo já inclui nomes como Vinicius Júnior, Endrick, Rayan e Estêvão.

Próximos passos e bastidores

A primeira convocação para a Seleção Brasileira está prevista para o início de setembro. A data Fifa, que durará quase 20 dias, permitirá ao Brasil a realização de três a quatro amistosos, iniciando o planejamento para a próxima Copa do Mundo.

Após a derrota para a Noruega, que selou a eliminação, o vestiário brasileiro foi palco de um discurso de Carlo Ancelotti. O treinador pediu resiliência aos jogadores e destacou a importância de aprender com os erros, já mirando o próximo Mundial.

Em um momento emocionante, Neymar falou brevemente em uma roda formada por jogadores e funcionários. Ele agradeceu o convívio durante o último mês e se despediu do grupo. A delegação brasileira demorou cerca de duas horas para deixar o vestiário após a partida.