Atirador da “Guerra do Tráfico” em Votuporanga é preso em Campo Limpo Paulista 

E.D.F., de 34 anos, é suspeito de atirar contra R.P.R., conhecido como “Ricardinho”, no bairro Vila Marin, em Votuporanga, em janeiro de 2022. No ataque, um cão da raça pit bull foi alvejado e morreu.

Um homem de 34 anos, suspeito de tentar matar um rapaz a tiros em Votuporanga/SP, foi preso durante uma operação da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) na região de Campo Limpo Paulista/SP, na manhã desta terça-feira (15.abr).

Conforme a Polícia Civil, as investigações realizadas pela DIG de Votuporanga, revelaram que o crime ocorreu em janeiro de 2022, no bairro Vila Marin, quando a vítima foi alvejada por tiros ao chegar em sua casa.

Na oportunidade, o imóvel de R.P.R., conhecido como “Ricardinho”, foi atingido por mais de 20 disparos de pistola calibre 9mm, sendo que um dos projéteis atingiu seu peito. Contudo, ele sobreviveu após ser socorrido em estado grave. Os disparos também acertaram um cachorro da vítima, da raça pit bull, que morreu no local.

Segundo as investigações da DIG, o que motivou o crime foram disputas territoriais relacionadas ao tráfico de drogas, entre grupos criminosos das zonas Norte e Sul de Votuporanga, na denominada “Guerra do Tráfico”.

A Polícia Civil informou que identificou quatro suspeitos de envolvimento no caso, sendo que um deles já morreu durante conflitos do tráfico de drogas. Portanto, três mandados de prisão preventiva foram cumpridos. A ação contou com apoio de policiais civis da DIG de Jundiaí.

Um investigado já estava preso e outro foi preso pela DIG em Birigui/SP. Na região de Jundiaí, o terceiro homem foi localizado e preso em Campo Limpo Paulista e levado para a delegacia do município.