Festival de Cinema de Votuporanga

Confira a programação do evento que começa nesta quarta-feira (2).

02/10/2024 – 19h30

Documentário: Hip Hop de Votuporanga

duração: 1h02

direção: Ticko Bboy (Hemer |Roger dos Santos Martin)

empresa produtora: Cultural Estudio

Sinopse: O Documentário Hip Hop Votuporanga investiga a história do Hip Hop

Votuporanguense com artistas que fizeram parte do início nos anos 80 até os dias de hoje. O documentário é dirigido por Ticko Bboy que pesquisou e desenvolveu registros históricos da cultura Hip Hop local com esta produção que deu oportunidade importante para que público e artistas do Hip Hop tenham maior visibilidade.

02/10/2024 – 20h30

Documentário: A estrada de Ferro – Votuporanga na Linha do Desenvolvimento no

Noroeste Paulista

duração: 1h02

direção: Ravel Gimenes

empresa produtora: RG Fotografia

Sinopse: O documentário “A estrada de Ferro – Votuporanga na Linha do Desenvolvimento no Noroeste Paulista” trata-se de um documentário audiovisual. Nele abordamos, na tratativa histórica e na técnica a extrema relevância da linha férrea em nossa cidade. Criada através da EFA (Estrada de Ferro de Araraquara), uma empresa constituída exclusivamente para esse fim e que trouxe desenvolvimento e progresso para as cidades da nossa região e todo Noroeste Paulista. É importante salientar que no ano de 2024 comemoramos 79 anos da chegada da Estrada de Ferro em Votuporanga. O enfoque desse projeto, é destacar o crescimento e desenvolvimento da cidade através do tempo com ajuda de ferrovia, frisando a importância regional de Votuporanga no Noroeste Paulista que, em 2024 comemorou os 87 anos de fundação.

03/10/2024 – 19h30

Média-Metragem: Será que eu Consigo?

duração: 0:33

direção: Rogério Lemos

empresa produtora: Cine Haven e Produtora Lemos

Sinopse: Gustavo é um jovem, que tem o sonho de ser cineasta. Ele enfrenta as dificuldades e persegue seu sonho, mostrando que mesmo alguém com poucos recursos é capaz de alcançar seus objetivos quando o busca com afinco e dedicação, não desistindo mesmo que seu sonho pareça inalcançável. Gabi, sua melhor amiga, o ajuda nessa jornada. Um tio meio maluco dá todo suporte que precisa. Gustavo ainda precisa convencer seu pai que cinema é melhor que a faculdade de Direito. Ser cineasta é o único objetivo

de Gustavo! Na faculdade ele conhece a Professora Adriana, exigente mas que faz ele sempre se aperfeiçoar. Entre acertos e erros, problemas e soluções, ele segue sua jornada, descobrindo o que pode ou não abrir mão para alcançar seu sonho. Sempre vá atrás dos seus sonhos, a esperança e o otimismo, são necessários em uma sociedade capitalista e competitiva como a nossa.

03/10/2024 – 20h

Média-Metragem: E agora, sobrevivi?

duração: 0:30

direção: Rogério Lemos

empresa produtora: Cine Haven e Produtora Lemos

Sinopse: Como seres humanos precisamos entender que a vida e a morte estão no nosso dia. Mas quando ela chega de uma forma avassaladora, levando sua família, o seu propósito de vida? Como dar o próximo passo, como continuar a vida? Alguns estudiosos dizem que existem cinco etapas do luto, mas qual a etapa de que você tem que seguir com sua vida? Rafael, encontra-se nessa situação, perdeu alguém muito importante na pandemia, e que precisa se reencontrar. Existe uma idade certa para perder seus pais? Com quem eu posso conversar sobre esse assunto? Como manter a sanidade após se tornar um sobrevivente? A jornada pode ser o que todos esperam, mas também pode ir por caminhos sem volta. Carolina participa de um grupo de luto, onde várias pessoas tentam juntas melhorar. Rafael começa a se interessar pelo grupo, será que ele toparia participar? Será que sua vida mudará de sentido?

03/10/2024 – 20h30

Média-Metragem: Amor ou Dependência

duração: 0:34

direção: Rogério Lemos

empresa produtora: Cine Haven e Produtora Lemos

Sinopse: Mostrando a jornada de Juliana, Médica Veterinária, na fase dos 30, que precisa decidir se o amor pela profissão é uma missão de vida, ou uma dependência emocional. Após anos de estudo e luta, ela conseguiu seu diploma e se dedica a profissão a mais de 8 anos, mas agora após uma pandemia ela tem muitas incertezas, pensamentos suicidas e desgaste emocional gigantesco. Juliana, experimenta todos os sentimentos em único dia. Às vezes se pergunta: esse é único jeito de viver minha vida? Ela tem uma irmã Eduarda, que também é Médica Veterinária e juntas elas encaram os desafios de mais um dia de plantão. Juliana recebe ajuda inesperada de um ser bem diferente. E entre altos e baixos ela entende qual o sentido de tudo. Cuidar da saúde emocional e mental é muito importante. A que ponto vale a correria da vida para buscar seus objetivos? Tem como foco apresentar alternativas, tratamentos, pensamentos que possam levar a uma esperança, no mundo onde “Treine enquanto eles dormem, estude enquanto eles se divertem, persista enquanto eles descansam, e sofra de síndrome de burnout aos 30 e morra de um AVC aos 40 anos”. Vivemos em uma sociedade capitalista e competitiva, será que existe o meio termo? Queremos através da arte, mostrar que existem caminhos, que existem possibilidades para recuperação. Infelizmente médicos veterinários tem 4 vezes mais chances de cometer suicídio. A sociedade ama animais, mas o médico que cuida dos animais, é visto como um explorador, como uma pessoa que só visa o lucro, não entende que existe um ser humano atrás do jaleco.

03/10/2024 – 21h

Média-Metragem: Meia Lua

duração: 0:30

direção: Adriano Augusto Ferreira

empresa produtora: AFF

Sinopse: Em uma cidade do interior Paulista vivia Luana filha de Fernando que é um artista de rua muito talentoso, ela tem desejo de fazer faculdade de medicina, porém seus recursos são poucos ainda mais com a morte precoce de sua mãe, ela já não via perspectiva de realizar seu sonho foi quando seu pai achou um folder de uma escola particular, usando de tática ele faz um acordo com a diretora do colégio , em troca da bolsa de estudo para filha ele dará aula de teatro e circo. Começa aí a realização do sonho de Luana, só que muitas coisas acontecerão neste período que deixará Fernando triste, chegando ao ponto de ficar na duvida sobre o caráter da filha.

04/10/2024 – 19h30

Curta-Metragem: Noite do Horror

duração: 06:46

direção: Marcos Aparecido da Silva Vieira

empresa produtora: Grucine

Sinopse: Uma garota solitária, nova no bairro se vê à beira de uma verdadeira história de

horror ao conhecer seu mais novo vizinho tenebroso.

04/10/2024 – 19h45

Curta-Metragem: Até as Estrelas

duração: 0:15

direção: João Victor Fefin Machado

empresa produtora: Grucine e Creative Videomaker

Sinopse: Um casal entra em uma jornada repleta de conflitos que será decisivo para

ficarem juntos.

04/10/2024 – 20h

Curta-Metragem: “Sons da Cidade: um olhar sonoro sobre as paisagens de Votuporanga”

duração: 0:15

direção: Lucas Vinicius Damazio Domingos.

empresa produtora: Lucas Damazio

Sinopse: O curta propõe a escuta da cidade a partir de uma experiência sensível de observação de suas paisagens sonoras. Anseia-se que o “Sons da cidade” seja o ponto de partida para dialogar sobre as percepções dos sons que perpassam a vivência nesses espaços.

04/10/2024 – 20h15

Curta-Metragem: A Cartomante

duração: 0:27

direção: Jonas Pinto

empresa produtora: Grupo Transformar

Sinopse: A Cartomante traz a história de um triângulo amoroso, como adaptação do conto

homônimo do autor Machado de Assis. Depois de anos de distância, Vilela reencontra o amigo Camilo e apresenta-lhe sua esposa: Rita. Paixão, traição e adultério fazem parte desta trama, que tem uma cartomante como personagem chave, selando o destino dos três.

04/10/2024 – 20h45

Curta-Metragem: Jogo da Vida

duração: 0:30

direção: Maria Cecília Amaral Pinto

empresa produtora: Grupo Transformar

Sinopse: O filme fala sobre a uberização no sistema de trabalho. A partir de uma linguagem que empresta do teatro épico um lado cômico e ao mesmo tempo sarcástico. João é um motorista de aplicativo que em uma de suas viagens recebe passageiros inusitados: a Ganância e a Consciência. Durante a viagem ele ainda se depara com a figura da Fome e do Homem Placa sinalizando suas ações. Será que João vai ouvir a voz da Consciência e ter compaixão, ou será que irá ceder as tentações da Ganância? A roda da vida não pode parar, então que comece o Jogo da Vida!

04/10/2024 – 21h20

Curta-Metragem: Sunrise

duração: 0:30

direção: João Pedro Freitas

empresa produtora: João Pedro Freitas

Ficha técnica:

MIX/MASTER – Theo Rios

Beat – Theo Rios

Letra – Caio Lorenção, João Pedro Freitas e Brendow Henrique

Sinopse: Curta de música autoral realizado pelos egressos da UNIFEV no curso de Publicidade e Propaganda.

04/10/2024 – 21h30

Curta-Metragem: Silêncio

duração: 0:30

direção: Tyler Bertrand

empresa produtora: Tyler Bertrand

Sinopse: SILENCIO: Será que é nos lugares barulhentos que escutamos tudo ou no silêncio?

05/10/2024 – 18h

Longa-Metragem: Colorindo Histórias

duração: 1:20 horas

direção: Waliz Tomenasci

empresa produtora: Tomenasci Produções

Sinopse: O filme aborda histórias de superação de vida, onde os atores são os

protagonistas de suas histórias. Narram passagens tristes e como transpuseram essas etapas de suas vidas. Colorindo histórias mostra a vida como ela é e suas superações.

05/10/2024 – 19h30

Longa-Metragem: Uma Garota de Fé

duração: 1h53

direção: Robério D Oliveira

empresa produtora: Cine Haven

Sinopse: Uma jovem determinada enfrenta os desafios de um novo emprego em uma empresa de tecnologia, lidando com colegas não tão amáveis. Com a orientação de Deus e a sua grande fé, ela se torna uma força de superação, ajudando sua família e colegas necessitados enquanto demonstra o verdadeiro significado da gratidão e da generosidade, desafiando as expectativas e encontrando riqueza no que é considerado pouco.

