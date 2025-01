Festa de aniversário solidária arrecada mais de mil litros de leite para Santa Casa de Votuporanga

O chefe de cozinha e empresário Darlei da Silva decidiu transformar a comemoração de seu 50º aniversário em um evento dedicado a ajudar o próximo.

Nesta segunda-feira, a Santa Casa de Votuporanga vivenciou um gesto marcante de altruísmo e empatia. O chefe de cozinha e empresário Darlei da Silva decidiu transformar a comemoração de seu 50º aniversário em um evento dedicado a ajudar o próximo. Assim nasceu a ideia de uma festa solidária, que uniu celebração e amor ao próximo.

“Há cerca de três ou quatro anos, comecei a planejar minha festa de 50 anos. Só que eu sabia que não queria presentes. Minha intenção era fazer algo significativo para outras pessoas, então pedi que meus convidados trouxessem litros de leite para doar. E foi exatamente isso que aconteceu”, compartilhou Darlei. Votuporanguense de coração, ele realizou a celebração no último fim de semana.

Os 1.016 litros de leite arrecadados serão destinados ao Serviço de Nutrição e Dietética da Santa Casa, onde servirão para a preparação das 1.700 refeições oferecidas diariamente no hospital. Essas refeições incluem café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia, atendendo pacientes e acompanhantes.

A generosidade não é novidade na vida de Darlei, que constantemente colabora com instituições sociais, seja com doações de alimentos ou dedicando seu tempo. “Essa doação não foi só minha, mas de todos os meus familiares, amigos e colegas e colaboradores do Buffet que participaram do evento. Foi uma mobilização coletiva que me deixou profundamente feliz graças a Deus, não poderia ter recebido um presente mais especial!”, declarou o aniversariante.

A iniciativa contou com a participação fervorosa dos convidados, principalmente após descobrirem o impacto positivo que a doação teria na Santa Casa de Votuporanga. “Minha família e eu, inclusive minha falecida mãe, utilizamos muito os serviços da Santa Casa. Na verdade, acredito que quase todos que estavam na festa já foram atendidos pela instituição”, brincou Darlei, destacando a relevância do hospital na vida da comunidade.

Contribuições como a de Darlei são essenciais para a Santa Casa, que depende de doações para continuar oferecendo serviços de qualidade à população. Rosemir Lopes, responsável pelo Setor de Captação de Recursos da Instituição, ressaltou a importância de gestos como esse. “Ações solidárias como a de Darlei têm um impacto imensurável. Além de ajudarem diretamente no atendimento diário, elas mostram como a união da comunidade faz toda a diferença. A ideia de transformar uma festa de aniversário em uma celebração do bem foi brilhante e inspiradora”, afirmou Rosemir.

Se você também deseja contribuir para a Santa Casa, entre em contato com o Setor de Captação de Recursos pelo telefone (17) 3405-9133, ramal 2378. No momento, a Instituição precisa de café, óleo, leite, açúcar e feijão.

