Festa das Nações terá tradicional parque de diversões para toda família

Park Terra da Alegria trará mais de 10 brinquedos e barracas com guloseimas extras nos dias 10, 11 e 12 de abril, no Centro de Eventos “Helder Henrique Galera”

A Festa das Nações vai reunir atrações culturais e diversidade gastronômica para toda a família nos dias 10, 11 e 12 de abril, no Centro de Eventos “Helder Henrique Galera”. Entre os atrativos preparados para o público, o tradicional parque de diversões chega como mais uma opção de lazer e entretenimento. Neste ano, o Park Terra da Alegria estará presente, ampliando ainda mais as experiências oferecidas aos visitantes.

O evento é realizado pela Prefeitura de Votuporanga e Fundo Social de Solidariedade, em parceria com a Votu Solidária e apoio da Câmara Municipal, com patrocínio master da Itaipava, com renda 100% beneficente destinada às entidades assistenciais de Votuporanga. A entrada é gratuita.

Entre os brinquedos confirmados estão: bate-bate, brucomela, samba, sking dance, touro mecânico, cama elástica, jeep, cavalaria, trem, moto fusca, kid play, multi park e tobogã, garantindo opções para diferentes idades e perfis de público. Os ingressos para utilização dos brinquedos serão comercializados no local. O parque contará ainda com as tradicionais guloseimas, com 30% da venda dos alimentos destinados às entidades assistenciais.

A secretária da Cultura e Turismo, Janaína Silva, destaca que o parque integra a programação como mais um atrativo para o público participante. “Assim como a gastronomia e as atrações culturais, teremos também a diversão com os brinquedos, que fortalece vínculos e ressalta a importância do brincar na infância. Correr, sorrir, experimentar novos desafios e compartilhar momentos com amigos e familiares fazem parte das memórias afetivas que acompanham crianças por toda a vida. A proposta é oferecer um espaço seguro e acolhedor, onde pais e filhos possam viver juntos a magia das festas populares”, afirma.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba, reforça que, além da diversão, o parque também terá caráter solidário. “Estamos muito felizes porque parte da renda arrecadada com os alimentos será destinada às entidades assistenciais de Votuporanga, fortalecendo o trabalho social desenvolvido no município e ampliando o impacto positivo da Festa das Nações junto à comunidade”, finaliza.