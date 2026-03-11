Festa das Nações entra na contagem regressiva em Votuporanga

Evento será realizado nos dias 10, 11 e 12 de abril no Centro de Convenções “Helder Henrique Galera”, com pratos típicos, apresentações culturais e shows musicais.

A contagem regressiva já começou: falta apenas um mês para a Festa das Nações, evento que promete proporcionar ao público uma verdadeira experiência gastronômica e cultural.

A festa será realizada nos dias 10, 11 e 12 de abril no Centro de Convenções “Helder Henrique Galera” e reunirá pratos típicos, apresentações culturais e shows musicais em um ambiente preparado para receber toda a família.

Organizada em parceria entre Votu Solidária, Prefeitura de Votuporanga, Fundo Social de Solidariedade e Secretaria de Cultura e Turismo, a Festa das Nações também terá a participação de diversas entidades assistenciais, clubes de serviço e associações do município.

A programação tem início na sexta-feira, dia 10 de abril, das 19h30 às 23h, mesmo horário previsto para o sábado. Já no domingo (12/4), a festa será realizada das 11h às 15h, com almoço e show de prêmios para o público.

Todas as noites contarão com shows e apresentações artísticas, reunindo música, dança e manifestações culturais que prometem animar o público.

Mais do que uma celebração cultural, a Festa das Nações também tem caráter solidário. Parte da renda arrecadada será destinada às entidades de Votuporanga.

O médico geriatra Luciano Melo, presidente do Votu Solidária, destaca que o evento representa um momento importante de união entre as entidades e a comunidade. “A Festa das Nações é uma oportunidade de fortalecer o trabalho solidário realizado em Votuporanga. As entidades se mobilizam, a comunidade participa e, juntos, conseguimos ampliar o apoio a diversas iniciativas sociais desenvolvidas na cidade”, aponta.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba, ressalta que a iniciativa também valoriza o trabalho das entidades e incentiva a participação da população. “Cada entidade desenvolve um trabalho essencial no atendimento à população. A Festa das Nações é uma forma de dar visibilidade a essas ações e, ao mesmo tempo, mobilizar a comunidade em torno da solidariedade”, finaliza.