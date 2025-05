Fernando Picerne desembarca no PR para a Stock Car Brasil 

O votuporanguense com ampla bagagem no automobilismo integra a equipe oficial de segurança e resgate do evento, a empresa norte-americana IMR Rescue Team.

O votuporanguense Fernando Picerne, uma das maiores autoridades em resgate e segurança de pistas, com reconhecimento e habilitações pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA), representa a cidade das ‘brisas suaves’ na 2ª etapa da Stock Car de 2025, iniciada nesta quarta-feira (22.mai), em Cascavel/PR.

O veloz Autódromo Internacional Zilmar Beux, com 3.058 metros de extensão, é famoso por suas curvas de alta, com destaque para o Bacião, a curva 1, apontada por muitos pilotos e engenheiros da Stock Car como o trecho mais desafiador do calendário.

Vale relembrar que a principal categoria do automobilismo brasileiro começa e termina campeonato em Interlagos, em São Paulo.

Fernando Picerne, que no final do ano passado levou a bandeira de Votuporanga para o Autódromo de Interlagos, durante o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, comentou sua participação na etapa da BRB Stock Car Pro Series, em Cascavel: “É uma honra representar nossa Votuporanga em mais esse evento de automobilismo e velocidade. Estamos integrando a equipe oficial de segurança e resgate, a empresa norte-americana com escritório no Brasil, IMR Rescue Team.”

As duas primeiras atividades ocorreram nesta quinta-feira como atividades extras para adaptação dos pilotos aos carros e a pista. A Stock Car adotou os modelos SUVs nesta temporada após longo período correndo com modelos sedans.

A primeira corrida, em Interlagos, foi vencida por Felipe Fraga, da Eurofarma RC. Gaetano Di Mauro, da mesma equipe, terminou na segunda colocação. Guilherme Salas (Cavaleiro Sports) completou o pódio.

No geral, Cascavel já recebeu 31 corridas da Stock Car desde sua estreia em 1979. O recorde da pista pertence a Max Wilson, com 1min00s838 em 2017, média de 180,952 km/h. No ano passado, a pole foi de Daniel Serra — hoje também piloto Mitsubishi — com 1min03s103. A expectativa com a nova geração dos carros da Stock Car, é por novos recordes.

A programação de pista começou nesta quinta-feira (22), com dois treinos extras. Nesta sexta (23) teve mais dois treinos livres; e neste sábado (24), a classificação será às 8h30 e a corrida sprint às 15h. No domingo (25), a corrida principal larga às 14h10, com transmissão ao vivo por Band, SporTV, YouTube.