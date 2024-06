Palácios fica à disposição, e António define time para enfrentar o Atlético-GO 

Timão entra em campo nesta quarta-feira, às 19h, fora de casa, pela oitava rodada do Brasileirão.

O Corinthians treinou na manhã desta terça-feira, no CT Joaquim Grava, e encerrou a preparação para enfrentar o Atlético-GO, nesta terça-feira, às 19h, em Goiânia, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

A novidade para a partida será o retorno do lateral-esquerdo Diego Palácios, recuperado de lesão após mais de 110 dias. Além do equatoriano, António Oliveira poderá contar com o goleiro Felipe Longo, o volante Breno Bidon e o atacante Wesley, que retornaram depois de período de treinos com a seleção brasileira sub-20.

A grande dúvida para a partida é sobre a presença do goleiro Carlos Miguel, que negocia a saída para atuar no Nottingham Forest, da Inglaterra. Caso não atue, o substituto deve ser Matheus Donelli, que renovou o contrato no fim de semana por mais quatro temporadas.

Outros desfalques certos do Corinthians são o lateral Fagner, com lesão na coxa, e o zagueiro Félix Torres, convocado pelo Equador para a disputa de amistosos e Copa América.

António Oliveira deve escalar o Corinthians com: Carlos Miguel (Matheus Donelli); Matheuzinho, Gustavo Henrique, Cacá e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Igor Coronado, Wesley e Yuri Alberto.

“Será um jogo difícil fora de casa, mas vamos em busca dos três pontos para melhorar nossa campanha. Trabalhamos bem nesta semana, fluiu tudo bem. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho tentando melhorar sempre”, disse Igor Coronado.

Com cinco pontos em sete rodadas, o Corinthians ocupa a 17ª colocação do Brasileirão, dentro da zona de rebaixamento. O Timão tem uma vitória, dois empates e quatro derrotas, marcando gol apenas no único em que venceu na competição, contra o Fluminense.

