Falece Felisbina Divina da Silva de Oliveira

Faleceu na madrugada deste sábado (18), aos 82 anos, a Sra. Felisbina Divina da Silva de Oliveira. Ela deixa o marido Conrado de Oliveira e os filhos Alcione, Gilmar, Gilson, Silvano, Léia e Adriana. As noras e genros: Márcia, Elizabete, Gisele, Gilmara, Gilbert e Arnaldo. Os netos: Rodolfo, Guilherme, Ariane, Mariana, João Pedro, Diego, Luisa, Laisa, Isabele, Lorenzo. Além dos bisnetos Dante, Lucas, Pedro Conrado, Bianca e Davi.
Católica, realizou por mais de 25 anos um trabalho voluntário de catequese para crianças e adultos, tendo assim contribuído para o ensinamento da fé cristã.
Seu corpo foi velado neste sábado no Velório Municipal de Votuporanga até às 11h, depois foi transferido para o velório de Boa Vista dos Andradas, local onde foi sepultado às 17h.