Família Audi compartilha experiência de mudança para o Colégio Unifev

Fábio e Flávia são pais das jovens Melissa e Ana Flor; infraestrutura, qualidade de ensino, segurança e acolhimento foram decisivos para escolha.

A escolha de uma escola para os filhos envolve diversos fatores, como infraestrutura, qualidade de ensino, segurança e acolhimento. Para a família Audi, todos esses elementos foram decisivos na escolha do Colégio Unifev.

Flávia e Fábio são os pais de Melissa, de 11 anos, e Ana Flor, de 7. Recentemente, as jovens atletas do skate ingressaram no Colégio Unifev e os pais das garotas compartilharam as motivações e as experiências do início dessa jornada.

Para a mãe das meninas, a decisão foi totalmente baseada na estrutura que o Colégio Unifev oferece, especialmente no incentivo ao esporte. “Aqui todas as crianças têm acesso e apoio para praticar esportes, tanto nas aulas de Educação Física como nas atividades extracurriculares realizadas no contraturno, como o judô e a natação”, destacou Flávia.

“Nossas filhas sempre estiveram envolvidas com atividades esportivas e o primeiro contato delas com a Unifev foi meio de um incentivo à modalidade que elas praticam. Graças a isso, a Ana se tornou vice-campeã nacional em 2024. O esporte nos fez ter o primeiro contato com a Instituição, e depois dessa experiência foi impossível não se apaixonar”, reforçou. Outro ponto positivo destacado pela família foi o acolhimento oferecido pela equipe pedagógica da Instituição. “Minhas filhas ingressaram com o ano letivo já iniciado, e o suporte da equipe multidisciplinar da Unifev foi essencial para a adaptação. A Melissa foi acompanhada de perto pela coordenadora e acolhida por toda a turma. Isso fez toda a diferença para ela que é mais velha”, reforçou a mãe. Segundo Fábio, a segurança também foi um critério fundamental na escolha. “Aqui na escola a gente consegue rastrear a presença delas, como o horário de chegada e de saída, tudo é informatizado. Esse controle somado à estrutura do Colégio passam muita segurança para nós, pais”, enfatizou. Na visão da Melissa e as Ana, a jornada escolar está apenas começando, e as expectativas não poderiam ser melhores. “A tenho as melhores expectativas possíveis. Estou muito feliz de estudar aqui e acho que vai ser muito bom. A escola é muito bonita e muito divertida”, contou Mel, entusiasmada com o início das aulas. Sua irmã, Ana, compartilhou do mesmo sentimento: “Acho que meu dia vai ser muito legal e eu me sinto muito bem. Vou aproveitar tudo que o Colégio tem para oferecer”.

