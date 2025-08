Famerp promove simpósio para combater a violência no trânsito

O evento que ocorre no dia 21 de agosto, das 19h às 22h30, no Anfiteatro Fleury, no campus da instituição, é gratuito, aberto ao público e contará com emissão de certificado de participação pela Famerp.

A Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp) está com inscrições abertas para o Simpósio “Crimes de Trânsito”, que será realizado no dia 21 de agosto de 2025, das 19h às 22h30, no Anfiteatro Fleury, no campus da instituição. O evento é gratuito, aberto ao público e contará com emissão de certificado de participação pela Famerp.

A ação integra a campanha “Famerp Para Você”, que reforça o compromisso da faculdade com a comunidade de Rio Preto e região, por meio da promoção de ações sociais, programas de saúde e eventos educativos. A iniciativa valoriza o papel da Famerp como uma presença ativa e transformadora fora dos muros da sala de aula.

O simpósio é promovido pelo Departamento de Patologia e Medicina Legal e pela Diretoria Adjunta de Extensão de Serviços à Comunidade, sob coordenação do Prof. Dr. Marcus Vinicius Baptista, Professor de Medicina Legal e Bioética da Famerp. “O objetivo é promover um debate qualificado sobre os impactos sociais, legais e de saúde pública causados pelos acidentes de trânsito — um tema urgente para a região”, afirma.

Dados da Secretaria Estadual de Saúde apontam que a região de São José do Rio Preto ocupa a segunda colocação no Estado em gastos do Sistema Único de Saúde (SUS) com vítimas de acidentes de trânsito. A região perde apenas para a Grande São Paulo. Em 2023 e 2024, os atendimentos a vítimas de acidentes custaram cerca de R$ 11,8 milhões na região.

Segundo o Dr. Paulo Cesar Espada, professor da Famerp e responsável pelo setor de Traumas do Hospital de Base (HB), houve um aumento expressivo nos acidentes, impulsionado pelo crescimento da frota, a inexperiência de novos condutores e o desrespeito às leis de trânsito.

O Hospital de Base de Rio Preto, referência em atendimentos de urgência e emergência, registra mensalmente cerca de 100 vítimas de acidentes com motocicletas, 50 com automóveis, 17 ciclistas e 12 pedestres atropelados. “As lesões são diversas e afetam múltiplas partes do corpo. As sequelas mais graves que acompanhamos envolvem traumatismos cranianos, lesões medulares e fraturas de ossos longos”, explica Dr. Paulo Espada, Diretor Adjunto de Ensino da Famerp.

O simpósio contará com a presença de especialistas renomados que atuam diretamente na linha de frente dos acidentes e nas esferas jurídica e administrativa. Além do Prof. Dr. Paulo Espada, também estão confirmados como palestrantes Dr. Ederson Merighi Pinha, Secretário Municipal de Trânsito de São José do Rio Preto; Prof. Dr. Azor Lopes da Silva Júnior, Advogado e Presidente do Instituto Brasileiro de Segurança Pública; e Dr. Fernando Fukassawa, Promotor de Justiça aposentado e autor de livros sobre Direito de Trânsito.

Dados do Ministério da Saúde mostram que os acidentes de trânsito são hoje a segunda principal causa de morte externa no Brasil, superados apenas pelos homicídios por armas de fogo.

“Em um cenário tão crítico, o simpósio se propõe a ser um espaço de reflexão, educação e mobilização social, reunindo profissionais, estudantes e a comunidade em geral para pensar caminhos que levem à redução da violência no trânsito e à valorização da vida”, alerta o Prof. Dr. Marcus Vinicius Baptista.

Para se inscrever, basta acessar o link https://posfamerp.my.canva.site/simp-sio-crimes-de-tr-nsito

📌Confira a Programação: https://posfamerp.my.canva.site/simp-sio-crimes-de-tr-nsito