Fliv para todos: festival contará com intérpretes de libras e espaço acolhedor para crianças com TEA

Interessados no serviço de intérprete podem realizar o agendamento antecipado com a Secretaria de Cultura e Turismo; Unifev terá espaço exclusivo de acolhimento.

No Fliv 2025 ninguém fica de fora. Todos são bem-vindos para viver experiências transformadoras, se emocionar, aprender e se reconhecer nas palavras, nas cores, nos sons e nos encontros, porque a literatura, a arte e a cultura só são mágicas de verdade quando abraçam cada pessoa do jeitinho que ela é.

E por isso, o Fliv cuida de cada detalhe. Interessados no serviço de intérprete de Libras (Língua Brasileira de Sinais) podem realizar o agendamento antecipado pessoalmente com a equipe da Secretaria de Cultura e Turismo ou pelo (17) 3405-9670.

Além disso, a Unifev (Centro Universitário de Votuporanga) novamente terá um espaço exclusivo de acolhimento para crianças com TEA (Transtorno do Espectro Autista), oferecendo conforto, tranquilidade e suporte especializado. Pensado com muito carinho, esse ambiente busca respeitar as particularidades sensoriais e emocionais do público autista, proporcionando um local seguro, acolhedor e adaptado, onde as famílias possam se sentir amparadas durante o evento.

A secretária de Cultura e Turismo, Janaina Silva, destaca que o festival é pensado com cuidado, sensibilidade e respeito às singularidades e necessidades de cada um. Quando a cultura é feita com empatia, ela toca mais fundo. Ela pertence a todos.

“Temos acessibilidade em todos os espaços públicos do evento, rampas, elevador e espaços acessíveis para pessoas com mobilidade reduzida. Queremos que o Fliv seja um espaço verdadeiramente democrático, onde ninguém fique de fora. Estas iniciativas são importantes para ampliarmos o alcance das nossas ações culturais”, falou.

Na Biblioteca Municipal Castro Alves, que conta com mais de 14 mil livros no acervo, também há inclusão: livros em braile, audiolivros, bíblia em braile e computadores adaptados para diferentes necessidades.

O Fliv conta com o apoio da Câmara Municipal de Votuporanga, Sebrae, Sesi, Saev Ambiental, Neo energia, SP Leituras, Siseb, APPA Difusão Cultural, Difusão Cult SP, Idg e Pontos MIS.

Patrocínio de Starb, Pacaembu, Flash Net Brasil, Uniodonto, Usina Santa Adélia, Cantóia e Figueiredo Empreendimentos, Noromix e Cincor Tintas.

O festival tem ainda fomento do Proac SP por meio de (ICMS) da Itamarati, Guaraná Poty, R2 Pharma, Proença Supermercados, Monte Santo Logística, Vip Forros, Porecatu Supermercados, Grupo HSA, JJ Vieira, Frulev e Santa Cruz Rede de Supermercados. Promoção: TV TEM. Realização: Unifev, Sesc, Senac, Prefeitura de Votuporanga, Tudo Vira Cult SP, Governo do Estado de São Paulo.