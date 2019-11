Faltando 8 dias para Torneio Regional de Natação, Parque Aquático acumula problemas

Denuncia foi feita pelo vereador Rodrigo Beleza na ultima segunda-feira; a má conservação do local, como motor da piscina queimado, lavatórios que não funcionam, grades quebradas, além de outros aguardam uma solução do Executivo Municipal por meio da secretaria de Esportes (A3)

Vereador Rodrigo Beleza denuncia má conservação do Parque Aquático Saverio Maranho. “É um descaso que a Prefeitura está tendo”.

Pias que não funcionam

Banheiros Interditados

Lavatórios sem água

Gradis quebrados

“É um descaso que a Prefeitura está tendo”, afirmou o parlamentar em pronunciamento na tribuna, na sessão ordinária da última terça-feira (29/10). O parlamentar cobra melhorias urgentes no local inaugurado há pouco mais de um ano pelo Executivo Municipal e que vai receber no próximo dia 9 o Torneio Pré Mirim A Senior, organizado pela Delegacia da 4ª Regional da Federação Aquática Paulista.

Por meio de fotos Beleza mostrou aos vereadores: “O motor da piscina esta queimado o que deixa a piscina sem manutenção, tem pia quebrada, banheiros danificados, os gradis (parapeitos) se encontram quebrados em alguns lugares. A prefeitura tem que ir lá e proceder a manutenção do local, que foi uma grande conquista para Votuporanga, mas que infelizmente se encontra neste estado. Pra mim é vergonhoso. A secretaria de Esportes e o prefeito João Dado precisam tomar uma providencia”, denuncia Beleza.

Durante o pronunciamento de Beleza o vereador Osmair Ferrari pediu um espaço e disse:

“Quando o Parque foi inaugurado o Mineiro (secretario de Esportes) me levou lá e no local não existia chuveiro e nem rede de esgoto dentro dos banheiros. Um absurdo e mesmo assim foi inaugurado, sendo que as obras foram executadas depois da inauguração do Parque”, finalizou Ferrari.

“São situações”, prossegue Beleza, “Que incomodam a gente, precisa-se cuidar das coisas que já existem no município, não adianta sair em busca de novas conquistas se não se cuida do que já se encontra pronto. Fica aqui a minha indignação, creio que todos os vereadores vão concordar comigo. Os convidados que estão chegando e a nossa população que usa o Parque Aquático, não merecem ver uma situação desta”, finaliza.