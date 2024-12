Falece aos 82 anos, o empresário Waldecy Antonio Bortolotti; prefeito Jorge Seba decreta luto oficial por 3 dias na cidade

Faleceu na madrugada deste domingo (22), aos 82 anos, o Sr. Waldecy Antonio Bortolotti. Viúvo de Cleide Morini Bortolotti, falecida em agosto de 2017 e pai de Eduardo Bortolotti, o “Du”, falecido, vítima de acidente automobilístico ocorrido na década de 90. Nascido em Votuporanga em 1942, filho de tradicional família de pioneiros que por aqui aportou em 1937, meses antes da fundação da cidade, por aqui viveu em toda sua existência. Ele deixa uma marca que ficará para os anais da história de um filho desta terra que se doou com muito trabalho e dedicação em defesa do município.

Em entrevista ao programa da TV Unifev (Baú de Votu) que foi ao ar recentemente, Waldecy conta que desde criança (7 anos) trabalhava no balcão do comércio da família, a Casa Bortoloti, empresa que comercializava secos e molhados e que funcionou durante 10 anos na esquina das ruas Itacolomi e Ivaí (Praça São Bento).

Posteriormente acompanhando seu pai (Pedro Bortolotti), segundo ele mesmo contou, assumiu um posto numa Máquina de Beneficiamento de Arroz, também da família, empresa que foi vendida após dois anos de ser aberta. E assim foi criada a Mercearia Bortolotti, que existiu durante muitos anos na Rua Amazonas.

Após ter concluído o curso de Contabilidade na Escola do Comércio, aos 18 anos, inquieto como era, passou no concurso do Banco Comércio e Indústria, local que trabalhou por aproximadamente 12 anos, tendo passado em todas as áreas da agência, menos a gerência. Não deu tempo, um dos seus melhores clientes, o empresário e deputado estadual na época, Áureo Ferreira, o convidou para a assumir a gerência da concessionária Volkswagen de Votuporanga, adquirida da família Blaya. Nesta agência trabalhou por mais de 18 anos, quando assumiu a diretoria comercial do Grupo Áureo, e em mais 14 anos expandiu a empresa com a composição de concessionárias Fiat a uma rede regional de revendedoras Chevrolet.

Política

Waldecy conta na recente entrevista que nunca foi político, entretanto nutria um amor por Votuporanga e fazia pela cidade o que fosse preciso para ajudar no seu desenvolvimento. Por volta de 1982, trabalhava no escritório do Consórcio do Grupo, que ficava na esquina das ruas Itacolomi e Pernambuco, quando o Áureo Ferreira o convocou para recepcionar o então candidato a deputado estadual na época, Michel Temer. A orientação do patrão foi para que o levasse às lideranças da cidade com a finalidade de conseguir uns 500 votos na Comarca ao candidato. A ordem era para que ele pagasse todas as despesas, já que segundo o Áureo, Temer era um bom candidato.

Waldecy ajeitou uma Kombi, colocou um motorista e 10 mulheres para rodar pelos bairros da cidade, o sucesso foi tanto que ele conseguiu mais de 1000 votos para o Temer. E assim nasceu sua paixão pela política.

Waldecy dizia que seu sonho era ser prefeito, mas sempre foi convidado para ser vice. Inicialmente perdeu uma eleição ao lado de Mário Pozzobom, mas obteve êxito em dois mandatos a partir de 2013 sendo vice prefeito de Junior Marão.

Rotariano, associado do tradicional Rotary Club Votuporanga, foi presidente da Associação Comercial, membro da diretoria da Santa Casa de Misericórdia e diretor superintende da SAEV Ambiental. Empresário, expandiu áreas na Zona Norte com a venda de lotes e construção civil.

Seu corpo está sendo velado neste domingo (22) no Velório Sagrado Coração, que fica na avenida República do Líbano, local de onde sairá o féretro para sepultamento às 16h, ao Cemitério Municipal de Votuporanga.

Repercussão: