Mulher é esfaqueada na frente dos filhos e tem o cabelo queimado pelo marido em Rio Preto 

Crime ocorreu na madrugada desta quinta-feira (9). Suspeito foi preso em flagrante e levado para a delegacia.

Uma mulher venezuelana de 35 anos foi esfaqueada na frente dos filhos e teve o cabelo queimado pelo marido, de 46, na madrugada desta quinta-feira (9.out), em São José do Rio Preto/SP. O suspeito foi preso em flagrante e levado para a delegacia.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) em estado grave ao Hospital de Base (HB) com ferimentos no pescoço, peito, rosto e braço. Conforme o hospital, ela está internada.

O suspeito, que também é venezuelano, foi encontrado em casa pela Guarda Civil Municipal (GCM). Ele estava com sinais de embriaguez e confessou que brigou com a esposa. Os guardas localizaram e apreenderam a faca usada no crime.

A ocorrência foi registrada como violência doméstica e tentativa de feminicídio.

*Com informações do g1