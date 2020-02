Faleceu nesta segunda-feira, aos 79 anos, a Sra. Maria Aparecida Foltran de Oliveira. Ela deixa o filho, o suplente a vereador, Giba Oliveira. O seu corpo esta sendo velado no Velório Municipal de Votuporanga e o sepultamento acontece nesta terça-feira, as 9 horas, no Cemitério Parque Jardim das Flores.