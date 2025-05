Dia da África celebra cultura e ancestralidade na Concha Acústica neste sábado (24/5)

Evento multicultural destaca heranças africanas com música, dança, feira e oficinas gratuitas

A cidade de Votuporanga recebe neste sábado (24/5), a partir das 9h, na Concha Acústica, a 2ª edição do Dia da África – evento gratuito que convida toda a população para celebrar a riqueza da cultura africana e sua influência profunda na formação da identidade brasileira.

A realização é do Coletivo Casa da Mãe Joana, em parceria com o Conselho Municipal de Políticas Culturais, o Programa Nacional dos Comitês de Cultura em São Paulo e o Ministério da Cultura – Governo Federal. O evento conta com o apoio da Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo e Secretaria de Esporte e Lazer.

Mais do que uma comemoração, o Dia da África é um ato de reconhecimento. A programação é diversificada e contempla dança, música, contação de histórias, oficinas, capoeira, feira de artesanato e muito mais, tudo pensado para valorizar saberes, tradições e expressões culturais afro-brasileiras.

Destaques da programação: aula de charme com Naomi e DJ Juanzito; zumba com Gigela; contação de história com Heloísa; pintura corporal com Heloísa; Batalha do Half; apresentação de capoeira com mestre Lousada; feira livre com artesãos e produtores locais; música com Guilherme Almeida e Kelvin Arruda

“O evento é uma oportunidade de aprendizado, celebração e fortalecimento da identidade cultural. A África vive na nossa música, nos nossos ritmos, na oralidade, nas cores, nas resistências e nas ancestralidades”, destaca Fathi (Fátima Barbosa), uma das organizadoras da ação.

_*Sobre o Dia da África*_

A data remete à criação da Organização da Unidade Africana (atual União Africana), em 25 de maio de 1963, e é celebrada mundialmente como um marco de união e valorização das culturas do continente. No Brasil, a data tem ganhado força como espaço de reconhecimento das raízes africanas na construção da cultura nacional.

Informações: *Fathi 17 98145-6999