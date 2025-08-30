Falece a ex-primeira-dama Josefina Oriali Abdo Guedes, aos 93 anos

Faleceu na madrugada deste sábado (30.ago), em Votuporanga/SP, a professora e ex-primeira-dama Josefina Oriali Abdo Guedes, aos 93 anos. Carinhosa e sempre dedicada às causas sociais, Dona Josefina deixou um legado de amor, serviço e contribuição à comunidade votuporanguense.

Neta do pioneiro José Abdo, era natural de Américo de Campos/SP, viúva do ex-prefeito, visionário, Dalvo Guedes, ela deixou os filhos: Alberto Augusto Guedes, Antonio Fernandes Guedes, Dalvo Guedes Filho, Maria Cristina Guedes Goulart e Maria da Graça Guedes; seis netos e dois bisnetos; além de demais familiares e vasto círculo de amizade.

O velório ocorre no Velório Municipal “Aldo Zara” e o sepultamento está previsto para às 17h, no Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva”, em Votuporanga.