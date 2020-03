Festas da região são adiadas

Facip e Festa de Mira Estrela já foram adiadas. Expô, Valentim e Indiaporã deverão seguir o mesmo procedimento. Pandemia afetou por completo o calendário dos grandes eventos na região.

Hoje, 21, era para estar acontecendo a última noite daquela que prometia ser uma das maiores festas da história do município: – a 35ª Festa do Peão de Mira Estrela. A Facip, agora denominada Jales Rodeio Show, agendada entre os dias 16 e 20 deste mês, também já foi adiada para setembro; o início do mês, tradicionalmente, é reservado para eventos similares em Valentim Gentil e Indiaporã, que ainda não foram cancelados ou adiados, mas, pelos ultimos acontecimentos, devem seguir tal destino.

Fica ainda a Expo de Fernandópolis, prevista para ocorrer no entre os dias 15 e 24 de Maio. Segundo o presidente Gutinho Sisto não há uma definição sobre a protelação, a qual deve ocorrer por volta do dia 20 deste mês. Ele cita a imprevisibilidade de quantificar o tempo em que a pandemia do coronavírus afetará a normalidade social e deixa a decisão mais para frente.

Sisto ratificou que a festa, que neste ano terá duração de seis dias, com dois shows gratuitos, já está pronta. Após esses eventos, há outros marcados na história do calendário regional, tais como o FernanRáia, a Festa do Peão de Populina.